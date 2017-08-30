На квартиры и дома для ветеранов ВОВ в Челябинской области направили более 80 млн рублей

В 2017 году в Челябинской области 74 ветерана Великой Отечественной войны улучшат жилищные условия — деньги на эти цели выделили из федерального бюджета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Право на получение выплаты имеют инвалиды, участники Великой Отечественной войны, а также их вдовы. Этих людей обеспечивают квартирами и домами в первоочередном порядке.

«Объем средств для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий ветеранов войны на 2017 год определен федеральным бюджетом в размере 80,7 млн рублей», — комментирует министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.