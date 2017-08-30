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10:13 (мск), источник: dostup1.ru

На квартиры и дома для ветеранов ВОВ в Челябинской области направили более 80 млн рублей

В 2017 году жилищные условия улучшат 74 участника Великой Отечественной войны.

В 2017 году в Челябинской области 74 ветерана Великой Отечественной войны улучшат жилищные условия — деньги на эти цели выделили из федерального бюджета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Право на получение выплаты имеют инвалиды, участники Великой Отечественной войны, а также их вдовы. Этих людей обеспечивают квартирами и домами в первоочередном порядке.

«Объем средств для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий ветеранов войны на 2017 год определен федеральным бюджетом в размере 80,7 млн рублей», — комментирует министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Добавим, в Челябинской области действуют и другие виды поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Так, по решению губернатора Бориса Дубровского организована социальная помощь в размере 100 тыс. рублей на капитальный ремонт жилья одиноко проживающих ветеранов и вдов. Кроме того, предоставляется материальная помощь на текущий ремонт домов и квартир, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования. Данную работу на местах курируют управления социальной защиты населения.

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