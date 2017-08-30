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10:21 (мск), источник: Деловое сообщество

Авиакомпания «Победа» откроет рейс Ростов — Махачкала

Начиная с 29 октября бюджетная авиакомпания «Победа» начнет совершать рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Махачкала.

Как сообщает портал «Ростов-Транспорт», продажа билетов на них начнется уже в сентябре.

Полеты будут выполняться три раза в неделю. Отметим, что сейчас по данному направлению рейсы также выполняет авиакомпания UTair.

Кроме Ростова, «Победа» свяжет с Махачкалой рейсами четыре раза в неделю и Краснодар.

«Победа» — российская бюджетная авиакомпания, является «дочкой» «Аэрофлота», базируется в московском аэропорту Внуково. С конца 2015 г. совершает рейсы из Ростова-на-Дону.

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