Авиакомпания «Победа» откроет рейс Ростов — Махачкала

Как сообщает портал «Ростов-Транспорт», продажа билетов на них начнется уже в сентябре.

Полеты будут выполняться три раза в неделю. Отметим, что сейчас по данному направлению рейсы также выполняет авиакомпания UTair.

Кроме Ростова, «Победа» свяжет с Махачкалой рейсами четыре раза в неделю и Краснодар.