Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Крымский мост оставит Украину без заводов и портов
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Мобильный Армагеддон» — эксперт об авиации РФ
«Шах и мат Америке»: СМИ о новом решении Путина
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон о Задорнове: Он умирает
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
10:15 (мск), источник: Sputnik.by

Кобяков рассказал, сколько будут получать бюджетники

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Правительство Беларуси прогнозирует, что инфляция в 2018 году составит не более 7%, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров республики.

Источник: Sputnik.by

На состоявшемся во вторник заседании президиума Совмина глава правительства Андрей Кобяков заявил, что важнейшие параметры макропрогноза на следующий год не изменились: рост ВВП ожидается на уровне 3,4%, производительность труда должна вырасти на 2,8%.

«Инфляция декабрь к декабрю планируется не выше 7%, а среднегодовая — не более 7,4%. По реальным располагаемым доходам населения в 2018 году прогнозируется рост на 3,2%», — заявил Кобяков, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, средняя зарплата бюджетников в 2018 году должна составить не менее 750−760 рублей.

«Что касается заработной платы бюджетников, то изначально исходим из предусмотренных проектом бюджета ресурсов. Т.е. по консервативному сценарию темп роста ВВП осторожно оценивается в 101,2%. При этом средняя зарплата в бюджетной сфере просчитывается на уровне порядка 700 рублей. Но целевой прогноз на 2018 год — 103,4% (рост ВВП). Если доходы бюджета будут выше консервативного сценария, дополнительные доходы будут аккумулироваться в специальных резервных фондах», — пояснил Кобяков. Для этих целей проектом закона о бюджете предусмотрена норма о формировании в республиканском и местных бюджетах таких специальных фондов.

Он добавил, что по расчетам специалистов, экономика сможет сгенерировать доходы фондов в объеме, достаточном для повышения средней зарплаты в 2018 году в бюджетной сфере до уровня не менее 750−760 рублей, чтобы сохранить ее соотношение к средней зарплате по стране на уровне 75−76%.

При этом Кобяков заявил, что в реальном секторе рост заработной платы должен быть обеспечен ростом производительности труда — любой дисбаланс чреват серьезным давлением на валютный рынок и инфляцию. «Связывание денег будет одной из ключевых тем, чтобы зарплата в 1 тысячу не спровоцировала рост потребительского импорта и повышенный спрос на валюту», — обратил внимание премьер-министр.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Автор книги о Лукашенко рассказал о феномене белорусского лидера
Кобяков рассказал, сколько будут получать бюджетники
В Госдуме объяснили, зачем нужен перенос начала учебного года
«Ъ»: в России планируют «крупнейшую реформу» авиастроения
Сын Трампа согласился рассказать Сенату США о «связях с Россией»
Россиян предупредили о распространении туберкулеза на Украине
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Вице-премьер Японии извинился за свои слова о Гитлере
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые впечатления от машины (фото, видео) Porsche Cayenne следующего поколения представлен официально. Смотрим вживую на эту машину
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь