Кобяков рассказал, сколько будут получать бюджетники

Источник: Sputnik.by

На состоявшемся во вторник заседании президиума Совмина глава правительства Андрей Кобяков заявил, что важнейшие параметры макропрогноза на следующий год не изменились: рост ВВП ожидается на уровне 3,4%, производительность труда должна вырасти на 2,8%.

«Инфляция декабрь к декабрю планируется не выше 7%, а среднегодовая — не более 7,4%. По реальным располагаемым доходам населения в 2018 году прогнозируется рост на 3,2%», — заявил Кобяков, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, средняя зарплата бюджетников в 2018 году должна составить не менее 750−760 рублей.

«Что касается заработной платы бюджетников, то изначально исходим из предусмотренных проектом бюджета ресурсов. Т.е. по консервативному сценарию темп роста ВВП осторожно оценивается в 101,2%. При этом средняя зарплата в бюджетной сфере просчитывается на уровне порядка 700 рублей. Но целевой прогноз на 2018 год — 103,4% (рост ВВП). Если доходы бюджета будут выше консервативного сценария, дополнительные доходы будут аккумулироваться в специальных резервных фондах», — пояснил Кобяков. Для этих целей проектом закона о бюджете предусмотрена норма о формировании в республиканском и местных бюджетах таких специальных фондов.

Он добавил, что по расчетам специалистов, экономика сможет сгенерировать доходы фондов в объеме, достаточном для повышения средней зарплаты в 2018 году в бюджетной сфере до уровня не менее 750−760 рублей, чтобы сохранить ее соотношение к средней зарплате по стране на уровне 75−76%.