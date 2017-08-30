Водопроводное хозяйство Сочи возвращается под управление города

В течение 10 лет муниципальные сети находились в аренде у коммерческого предприятия ООО «Сочиводоканал», которое при заключении договора взяло на себя обязательства по обслуживанию и развитию сетей водоснабжения и водоотведения города Сочи. Однако за все время аренды при годовом обороте порядка 2 млрд рублей предприятие собственных средств в развитие системы водоснабжения города не вкладывало.

При этом только за прошлый год зафиксировано более 2,5 тысяч аварий, и сегодняшние отключения абонентов связаны исключительно с ветхим состоянием сетей. Общий коэффициент аварийности на сетях «Сочиводоканала» на текущий момент превышает отметку 8 при среднем коэффициенте по России 2−3. Абсолютные показатели потерь воды через сети, находящиеся в аренде у данного предприятия, увеличились на 12 млн кубометров в год.

Также в ходе эксплуатации водопроводного имущества нарушены существенные условия, прописанные в договоре. В связи с этим администрация Сочи подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием досрочного расторжения договора аренды муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения, и 31 июля суд вынес положительное решение, сообщает пресс-служба краевой администрации.