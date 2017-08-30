КЖД предупредила пассажиров о ремонте трех остановочных пунктов

«Посадка и высадка пассажиров пригородных поездов в обоих направлениях будет производиться на не разбираемой части платформ, согласно знаку “Остановка первого вагона”. Информация о порядке посадки и высадки будет транслироваться по громкоговорителю непосредственно перед прибытием поездов на указанные остановочные пункты», — предупреждают в КЖД.