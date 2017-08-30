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11:02 (мск), источник: АиФ Калининград

КЖД предупредила пассажиров о ремонте трех остановочных пунктов

С 30 августа начнется ремонт на трех остановочных пунктах — Пастухово, Пушкарево (Черняховское направление) и 1312 км (Мамоновское направление), сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги и заранее приносит извинения пассажирам за возможные неудобства.

Источник: Аргументы и факты

Работы по ремонту — плановые: необходимо заменить покрытие платформ.

«Посадка и высадка пассажиров пригородных поездов в обоих направлениях будет производиться на не разбираемой части платформ, согласно знаку “Остановка первого вагона”. Информация о порядке посадки и высадки будет транслироваться по громкоговорителю непосредственно перед прибытием поездов на указанные остановочные пункты», — предупреждают в КЖД.

Ремонт продлится до 1 октября включительно.

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