«Обувь России» построит две фабрики в моногороде Линево в Новосибирской области
Ранее сообщалось, что в планах — создание здесь
Ранее сообщалось, что в планах — создание здесь
НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Группа компаний «Обувь России» построит две фабрики в монопрофильном поселке Линево (Новосибирская область), сообщила в среду министр экономического развития региона Ольга Молчанова на совещании в администрации региона.
«Мы планировали организовать в Линево центр по подготовке современных кадров (для обувной промышленности — прим. ТАСС). Предполагалось, что Италия даст нам технологии и специалистов. Если это произойдет, то поможет выйти нам на новый уровень. Но пока реализуется производственная часть — “Обувь России” собирается строить две фабрики в Линево», — сказала Молчанова.
Она добавила, что «Обувь России» нуждается в расширении производственных мощностей для того, чтобы справляться с растущим объемом заказов.
Ранее сообщалось, что в Линево планируется создать
В Линево живут 19 тыс. человек, градообразующее предприятие поселка — Новосибирский электродный завод (входит в компанию «Энергопром» холдинга «Ренова»).
«Обувь России» основана в 2003 году в Новосибирске, имеет собственное обувное производство. В стране работает более 450 магазинов компании.