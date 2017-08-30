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11:18 (мск), источник: ТАСС

«Обувь России» построит две фабрики в моногороде Линево в Новосибирской области

Ранее сообщалось, что в планах — создание здесь российско-итальянского обувного кластера с инвестициями около 80 млн евро.

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Группа компаний «Обувь России» построит две фабрики в монопрофильном поселке Линево (Новосибирская область), сообщила в среду министр экономического развития региона Ольга Молчанова на совещании в администрации региона.

«Мы планировали организовать в Линево центр по подготовке современных кадров (для обувной промышленности — прим. ТАСС). Предполагалось, что Италия даст нам технологии и специалистов. Если это произойдет, то поможет выйти нам на новый уровень. Но пока реализуется производственная часть — “Обувь России” собирается строить две фабрики в Линево», — сказала Молчанова.

Она добавила, что «Обувь России» нуждается в расширении производственных мощностей для того, чтобы справляться с растущим объемом заказов.

Ранее сообщалось, что в Линево планируется создать российско-итальянский обувной кластер с инвестициями около 80 млн евро, который объединит 15 производств кожевенного сырья и обуви на территории Новосибирской области и ряда других российских регионов.

В Линево живут 19 тыс. человек, градообразующее предприятие поселка — Новосибирский электродный завод (входит в компанию «Энергопром» холдинга «Ренова»).

«Обувь России» основана в 2003 году в Новосибирске, имеет собственное обувное производство. В стране работает более 450 магазинов компании.

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