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11:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Семилуках учредили создание муниципального водоканала

Совет народных депутатов города Семилуки большинством голосов принял решение о создании муниципального водоканала в понедельник, 28 августа. Новое предприятие начнет работу с 1 октября 2017 года. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили мэр города Семилуки Алексей Гирчев во вторник, 29 августа.

Источник: РИА "Воронеж"

Депутаты также утвердили устав МУП «Водоканал Семилуки». Обслуживанием сетей и водозаборов в течение сентября будет заниматься действующее эксплуатирующее предприятие ООО «Развитие».

— За это время нам необходимо зарегистрировать МУП, определиться с источниками формирования уставного капитала. Это 7,5 млн рублей, которые для городского бюджета являются значительной дополнительной нагрузкой. После этого произойдет передача муниципальных сетей и водозаборов от ООО «Развитие» городу и далее МУПу, — пояснил Алексей Гирчев.

Планируется, что на работу в МУП «Водоканал Семилуки» перейдут специалисты ООО «Развитие». Недостающую технику новое коммунальное предприятие возьмет в аренду.

О том, что в Семилуках сменится арендатор объектов водоснабжения и водоотведения заместитель главы райадминистрации Сергей Зайцев заявил в начале августа 2017 года. Компания ООО «Развитие» проиграла мэрии два иска о досрочном расторжении договора аренды сетей, водозаборов сначала в областном арбитраже. Затем в 19 апелляционном арбитражном суде из-за долгов по аренде.

Вариант объявления нового конкурса и заключения с победителем долгосрочного договора аренды не рассматривался. Так как у мэрии Семилук отсутствуют свидетельства о регистрации права собственности на входящие в его состав объекты.

Справка РИА «Воронеж»

ООО «Развитие» более 5,5 лет предоставляет в райцентре услуги по водоснабжению и водоотведению. В октябре 2012 года мэрия Семилук объявила конкурс на право заключения договора аренды объектов водоснабжения и водоотведения. Победителем признали ООО «Развитие». В ноябре 2012 года с компанией был заключен десятилетний договор аренды, предусматривающий ежегодную арендную плату в размере 700 тыс. рублей.

ООО «Развитие» должно было зарегистрировать договор в Росреестре, но не сделало этого. С января 2016 года компания прекратила вносить арендные платежи, а с 18 июля 2016 года признано несостоятельным (банкротом). Мэрия Семилук обратилась в областной арбитраж с иском о расторжении с ООО «Развитием» договоров аренды в ноябре 2016 года.

Областной арбитражный суд обязал компанию ООО «Развитие» возвратить горадминистрации имущественный комплекс объектов водоснабжения и водоотведения решением от 17 февраля 2017 года. Арендатор подал апелляционную жалобу в 19 апелляционный арбитражный суд. Апелляционный арбитражный суд ее отклонил, оставив вердикт областного арбитража в силе 27 июня 2017 года.

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