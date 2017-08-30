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10:34 (мск), источник: VLADNEWS

Зарплата приморцев выросла почти до 40 тысяч рублей

А доходы на душу населения — почти до 34 тысяч рублей.

Источник: VLADNEWS

Среднeмecячная заработная плата работника в Приморье, по последним статистическим данным, составила 39 799,50 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата. В среднем за первые семь месяцев текущего года заработок приморцев составлял 36 825,60 рубля.

При этом, согласно официальной статистике, доходы на душу населения в месяц в регионе составили 33 946 рублей (по данным за июль; 32 306 — по усредненному показателю за январь-июль текущего года). Как показывают расчеты, рост доходов на человека в Приморье в сравнении с показателем годовой давности составил 104,3%.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Zarina Zolotuhina
Моя з/п последнин несколько лет 16-17 тыс. Когда читаю о средней или о повышении, себя к приморцам не отношу, наверное я с Луны.
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