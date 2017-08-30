Зарплата приморцев выросла почти до 40 тысяч рублей

Среднeмecячная заработная плата работника в Приморье, по последним статистическим данным, составила 39 799,50 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата. В среднем за первые семь месяцев текущего года заработок приморцев составлял 36 825,60 рубля.

При этом, согласно официальной статистике, доходы на душу населения в месяц в регионе составили 33 946 рублей (по данным за июль; 32 306 — по усредненному показателю за январь-июль текущего года). Как показывают расчеты, рост доходов на человека в Приморье в сравнении с показателем годовой давности составил 104,3%.