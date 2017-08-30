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10:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская «Тепловая концессия» досталась СИБЭКО

На право заключения концессионных соглашений также претендовала «Энергетическая сетевая компания», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт госторгов.

Новосибирская «Тепловая концессия» досталась СИБЭКО, пишет «Интерфакс».

Мэрия Новосибирска заключит с СИБЭКО два шестилетних концессионных соглашения по передаче теплосетей и городских котельных. С 2018 по 2023 годы планируется передать 21 котельную, а также теплосети Пашино и ОбьГЭСа.

Заявка от ООО «Энергетическая сетевая компания» признана не соответствующей требованиям мэрии.

Напомним, 28 августа Владимир Городецкий приостановил реализацию «мусорной концессии».

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