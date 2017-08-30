Крупный американский инвестор отказался от проекта в Москве

«Фонд Hines отказался от строительства торгово-развлекательного комплекса (ТРК) Sky Mall на Киевском шоссе, рассказали три консультанта, работавших с проектом, и подтвердил источник, близкий к одному из его участников», — пишет газета.

По их словам, разрешение на возведение центра получено еще в 2016 году, но из-за высокой конкуренции в районе Киевского шоссе у инвестора нет гарантии, что новый центр удастся полностью заполнить арендаторами. Поэтому реализация проекта отложена на неопределенный срок. Газета «Ведомости»

Hines — один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую недвижимость. Среди его проектов — комплекс «Белая Дача логопарк», ТРК «Метрополис» рядом со станцией метро «Войковская» (вместе с Morgan Stanley) и две офисные башни «Метрополиса» (вместе с PPF Real Estate).