Крупный американский инвестор отказался от проекта в Москве
РИАМО — 30 авг. Американский фонд Hines — один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую недвижимость — отказался от строительства
РИАМО — 30 авг. Американский фонд Hines — один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую недвижимость — отказался от строительства
«Фонд Hines отказался от строительства
По их словам, разрешение на возведение центра получено еще в 2016 году, но из-за высокой конкуренции в районе Киевского шоссе у инвестора нет гарантии, что новый центр удастся полностью заполнить арендаторами. Поэтому реализация проекта отложена на неопределенный срок.
Hines — один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую недвижимость. Среди его проектов — комплекс «Белая Дача логопарк», ТРК «Метрополис» рядом со станцией метро «Войковская» (вместе с Morgan Stanley) и две офисные башни «Метрополиса» (вместе с PPF Real Estate).
Комплекс рядом с деревней Мешково в Ленинском районе был анонсирован еще до кризиса 2008 года. Тогда фонды Hines Russia & Poland Fund, Aton Real Estate Partners и девелопер ГК «Эспро» заявили о планах построить там