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11:13 (мск), источник: РИАМО

Крупный американский инвестор отказался от проекта в Москве

РИАМО — 30 авг. Американский фонд Hines — один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую недвижимость — отказался от строительства торгово-развлекательного комплекса на Киевском шоссе, сообщает в среду газета «Ведомости».

«Фонд Hines отказался от строительства торгово-развлекательного комплекса (ТРК) Sky Mall на Киевском шоссе, рассказали три консультанта, работавших с проектом, и подтвердил источник, близкий к одному из его участников», — пишет газета.

По их словам, разрешение на возведение центра получено еще в 2016 году, но из-за высокой конкуренции в районе Киевского шоссе у инвестора нет гарантии, что новый центр удастся полностью заполнить арендаторами. Поэтому реализация проекта отложена на неопределенный срок.
Газета «Ведомости»

Hines — один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую недвижимость. Среди его проектов — комплекс «Белая Дача логопарк», ТРК «Метрополис» рядом со станцией метро «Войковская» (вместе с Morgan Stanley) и две офисные башни «Метрополиса» (вместе с PPF Real Estate).

Комплекс рядом с деревней Мешково в Ленинском районе был анонсирован еще до кризиса 2008 года. Тогда фонды Hines Russia & Poland Fund, Aton Real Estate Partners и девелопер ГК «Эспро» заявили о планах построить там торгово-офисный комплекс на 300 тысяч квадратных метров стоимостью около 500 миллионов долларов.

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