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11:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Сроки поджимают. Когда закончится реконструкция новосибирской набережной?

Работы должны закончиться к 1 октября.

Благоустройство Михайловской набережной входит в один из федеральных приоритетных проектов — «Формирование комфортной городской среды».

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От того, насколько качественно и в срок выполнят работы, зависит, выделят ли из федерального бюджета средства на её благоустройство в следующем году. Губернатор Владимир Городецкий лично проинспектировал, как идут работы по реконструкции набережной Новосибирска.

Не время загорать.

Время для визита на набережную было выбрано самое подходящее. Яркое солнце приятно пригревало, давая понять, что лето ещё не прощается. Здесь открывается прекрасный вид на мощную сибирскую реку и становится понятным, почему новосибирцы так любят гулять по набережной. Но сейчас здесь кипит полным ходом работа: под гул дорожной техники рабочие укладывают брусчатку. Всю прогулочную зону набережной — от парка «Городское начало» до места, где еще недавно была сцена, покрывает толстый слой песка и щебня. Это чуть более одного километра. По этому маршруту и прошёл вместе с руководителями стройки губернатор Владимир Городецкий.

«Сейчас наша основная задача — вместо старого асфальта положить здесь каменную брусчатку, — рассказал бригадир подрядной организации. Работа идёт строго по графику, сроки исполнения расписаны для каждого участка».

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Над созданием обновлённой набережной строители будут трудиться и в следующем году. В нынешнем — здесь заменят асфальт, расширят прогулочную зону, установят новое освещение и ливневую канализацию. Потом здесь появятся новые скамейки. Губернатор выяснил, каким будет ландшафт набережной, ведь именно он во многом создаёт настроение места. По проекту предусмотрены и эти работы. Старые деревья планируют заменить новыми, клумбы украсят цветами, и зеленый газон, на котором любят посидеть молодые парочки, тоже приведут в порядок после строительных работ. Из федерального бюджета на все эти работы выделено более 78,2 млн рублей, из областного — 42,1 млн рублей."Реконструкция набережной — это федеральный проект по формированию комфортной городской среды, — напомнил Владимир Городецкий. — Всего в области более 200 объектов, которые благоустроят в этом году, но этот — самый масштабный. Конечно, сделать предстоит немало, но всё идет по плану, несмотря на то, что в июле почти каждый день работу осложняли дожди. Всё планируем выполнить в срок, чтобы подтвердить перед федеральным центром нашу способность выполнять свои обязательства. Первую очередь благоустройства Михайловской набережной закончат к 12 октября.

Дороги станут безопаснее.

Ещё один федеральный приоритетный проект, по которому работы в Новосибирске в самом разгаре, — «Безопасные и качественные дороги».1 млн рублей."Риз регионального было выделено почти столько же — 1,005 млрд руб и 236,5 млн руб. — доля городского бюджета. Всего — 2,242 млрд руб. Такого масштабного финансирования дорожного ремонта не было уже несколько лет.

В программу вошли 59 участков дорог области. Из них планируют улучшить дорожные условия в 33 местах, где часто происходят ДТП. Один из таких примеров — улица Аэропорт. Оживлённая магистраль Красного проспекта заканчивается развилкой — выход на улицу Аэропорт и Мочищенское шоссе. «Скорость потока здесь большая, а движение — довольно плотное, — говорит автолюбитель Евгений Макаренко. — Дорожное полотно должно быть идеально ровным, а место развилки — чётко обозначено».

Сейчас над этим как раз и трудятся рабочие подрядной организации.

«Все работы по проекту «Безопасные и качественные дороги будут закончены в Новосибирске к 1 октября, — заверил губернатор. — Выполнив их, мы значительно повысим уровень безопасности на автотрассах, снизим аварийность».

Главное, что это спасёт не одну жизнь.

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