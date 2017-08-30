В Челябинской области появится сеть детских технопарков «Кванториум»

Источник: ТАСС

ТАСС, 30 августа. Сеть технопарков «Кванториум», создаваемых при поддержке государства и направленных на содействие развитию одаренных детей, появится в Челябинской области. Их открытие запланировано на 2018 — 2019 учебный год, сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

«В Челябинской области построят сеть детских технопарков “Кванториум”. Министерство образования и науки РФ одобрило заявку региона на создание сети детских технопарков. Федеральный бюджет выделил на это более 67,6 млн рублей. Первые будут образованы на базе Южно-Уральского государственного университета и Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова», — сказали в пресс-службе.

По словам главы региона Бориса Дубровского, открытие технопарков позволит ежегодно привлекать к техническому творчеству более чем 1,5 тысячи детей.

«Мы рассчитываем, что таким образом молодые таланты будут активно развиваться и занимать призовые места на ведущих международных конкурсах мастерства среди детей, подростков и юношества. А в конечном итоге в стране появятся активные думающие специалисты технического плана, которые возродят промышленность и смогут дать толчок развитию внутренних резервов страны», — отметил Дубровский.

В пресс-службе добавили, что совместно с Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив (АСИ) будет разработан проект кванториума, где дети обучаются бесплатно. «В зависимости от направления, кванториумы подразделяются на несколько направлений. В нашем регионе будут развиты акваквантум, робоквантум, космоквантум, it-квантум, автоквантум, аэроквантум, интерзона, хай-тек база», — рассказали в пресс-службе.