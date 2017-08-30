В Челябинской области появится сеть детских технопарков «Кванториум»
Открытие планируется в 2018 — 2019 учебном году.
Открытие планируется в 2018 — 2019 учебном году.
ТАСС, 30 августа. Сеть технопарков «Кванториум», создаваемых при поддержке государства и направленных на содействие развитию одаренных детей, появится в Челябинской области. Их открытие запланировано на 2018 — 2019 учебный год, сообщили в среду в
«В Челябинской области построят сеть детских технопарков “Кванториум”. Министерство образования и науки РФ одобрило заявку региона на создание сети детских технопарков. Федеральный бюджет выделил на это более 67,6 млн рублей. Первые будут образованы на базе
По словам главы региона Бориса Дубровского, открытие технопарков позволит ежегодно привлекать к техническому творчеству более чем 1,5 тысячи детей.
«Мы рассчитываем, что таким образом молодые таланты будут активно развиваться и занимать призовые места на ведущих международных конкурсах мастерства среди детей, подростков и юношества. А в конечном итоге в стране появятся активные думающие специалисты технического плана, которые возродят промышленность и смогут дать толчок развитию внутренних резервов страны», — отметил Дубровский.
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Идея создания детских технопарков «Кванториум» была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете АСИ, председателем которого является президент РФ Владимир Путин. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений — от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.