32 школы Новосибирска получат современные пешеходные переходы

Существуют требования нового национального стандарта безопасности дорог у учебных заведений. Он включает в себя обязательную установку пешеходного ограждения вблизи образовательного учреждения, установку специальных светофоров с желтым миганием, знак «Дети», а также необходимость ограничения скорости на участке до 40 километров в час. Есть и требование нанесения знаков «Дети» и ограничения скорости непосредственно на проезжей части.

«Сейчас 38% школ, которые выходят на проезжую часть, необходимо обустроить в соответствии с новым стандартом. По окончании строительного сезона этого года мы планируем процент дополнительного обустройства снизить до 32%», — заявил начальник отдела организации дорожного движения ГУБО мэрии Новосибирска Валерий Гареев.

Существует федеральная целевая программа, по которой регионам выделяются комплексы для обустройства пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.

«В 2016 году из федерального бюджета были выделены средства на 17 таких комплексов, в 2015 году — на 15 комплексов. Хотел бы отметить, что силами муниципалитета в этом году планируется оснастить 32 учебных заведения такими комплексами, — отметил Гареев.