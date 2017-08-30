100 гектаров яблоневых садов. В Татарстане созрел «фруктовый план»

Источник: Аргументы и факты

Самый популярный российский фрукт этим летом не слушается сезонных законов. «Яблоки будто с Марса возят, даже бананы дешевле!» — возмущаются татарстанцы. Бананы на днях «АиФ-Казань» удалось купить за 34 рубля за кг, а самые дешёвые яблоки — за 70. В республике уже предпринимают контрмеры: разбивают новые яблоневые сады.

Главное — посадить

«Цены на яблоки диктуют посредники, — объясняет председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров. — Видят, что в России садов мало, и пользуются ситуацией. Поляки сейчас создают совместные предприятия по закладке яблоневых садов в Беларуси, чтобы поставлять в РФ эти фрукты в обход санкций».

Чтобы вытеснить с рынка дорогой импорт, в республике в промышленных масштабах решили разбить новые яблоневые сады. Уже этой осенью в Буинском, Пестречинском, Верхнеуслонском и Высокогорском районах фермеры высадят плантации по 10 га.

От них ждут урожая более чем в три раза выше нынешнего. «Сейчас средняя урожайность яблоневых садов — 123 центнера с га, — говорит начальник отдела развития отраслей земледелия минсельхоза рес­публики Ирек Садыков. — А посадки новых интенсивных культур — при полном плодоношении лет через пять — могут дать более 400 цент­неров с гектара».

По словам Байтемирова, к программе планируют подключиться Дрожжановский, Кукморский районы. Уже на будущий год в РТ должно появиться 100 га яблоневых садов. Для посадки отобрали сорта, зарекомендовавшие себя в ПФО — зимостойкие с вкусными и долго хранящимися плодами.

Фермеры, по мнению экс­пертов, отобьют затраты лет через 5, а то и раньше. Сады интенсивного типа должны быстро выйти на прибыль, так как яблоневой программе обещана весомая господдержка. По словам Садыкова, уже в этом году фермеры получат 24,2 млн руб. из федерального бюджета на развитие многолетных плодовых насаждений. Из бюджета РТ фермерам готовы возместить 70% стоимости купленной мелиоративной техники. А с 2018 года сулят компенсацию половины затрат на саженцы.

«В 2018 году урожай будет не таким значительным, — прогнозирует К. Байтемиров. — Но он уже сможет дойти до прилавков. В перспективе местные яблоки смогут заместить импорт на рынке РТ. Их цена должна быть ниже рынка из-за сокращения затрат на логистику, конкуренции с другими регионами РФ. Сейчас закладываются большие сады в Липецкой, Брянской областях. Эта конкурентная среда поможет снижению цен».

А сохранить?

С переработкой более-менее ясно: один из фермеров готов открыть цех по производству джемов, варенья, соков из яблок. А вот удастся ли сохранить фрукты, чтобы их хватило до нового урожая? Как выяснил «АиФ Регион», в республике есть овощехранилища на 22,9 тыс. тонн, картофелехранилища — на 135,2 тыс. тонн. Плодохранилищ же, построенных за последние 2 года с господдержкой и на фермерские средства, всего на 1,8 тыс. тонн. Очевидно, что при существующих яблоневых садах (3997 га) их нужно в десятки раз больше.