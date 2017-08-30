100 гектаров яблоневых садов. В Татарстане созрел «фруктовый план»
Яблочное импортозамещение намерены реализовать в Татарстане. О том, где разобьют новые сады и где хранить урожай, узнал корреспондент «АиФ-Казань».
Яблочное импортозамещение намерены реализовать в Татарстане. О том, где разобьют новые сады и где хранить урожай, узнал корреспондент «АиФ-Казань».
Самый популярный российский фрукт этим летом не слушается сезонных законов. «Яблоки будто с Марса возят, даже бананы дешевле!» — возмущаются татарстанцы. Бананы на днях «АиФ-Казань» удалось купить за 34 рубля за кг, а самые дешёвые яблоки — за 70. В республике уже предпринимают контрмеры: разбивают новые яблоневые сады.
Главное — посадить
«Цены на яблоки диктуют посредники, — объясняет председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров. — Видят, что в России садов мало, и пользуются ситуацией. Поляки сейчас создают совместные предприятия по закладке яблоневых садов в Беларуси, чтобы поставлять в РФ эти фрукты в обход санкций».
Чтобы вытеснить с рынка дорогой импорт, в республике в промышленных масштабах решили разбить новые яблоневые сады. Уже этой осенью в Буинском, Пестречинском, Верхнеуслонском и Высокогорском районах фермеры высадят плантации по 10 га.
От них ждут урожая более чем в три раза выше нынешнего. «Сейчас средняя урожайность яблоневых садов — 123 центнера с га, — говорит начальник отдела развития отраслей земледелия минсельхоза республики Ирек Садыков. — А посадки новых интенсивных культур — при полном плодоношении лет через пять — могут дать более 400 центнеров с гектара».
По словам Байтемирова, к программе планируют подключиться Дрожжановский, Кукморский районы. Уже на будущий год в РТ должно появиться 100 га яблоневых садов. Для посадки отобрали сорта, зарекомендовавшие себя в ПФО — зимостойкие с вкусными и долго хранящимися плодами.
Фермеры, по мнению экспертов, отобьют затраты лет через 5, а то и раньше. Сады интенсивного типа должны быстро выйти на прибыль, так как яблоневой программе обещана весомая господдержка. По словам Садыкова, уже в этом году фермеры получат 24,2 млн руб. из федерального бюджета на развитие многолетных плодовых насаждений. Из бюджета РТ фермерам готовы возместить 70% стоимости купленной мелиоративной техники. А с 2018 года сулят компенсацию половины затрат на саженцы.
«В 2018 году урожай будет не таким значительным, — прогнозирует К. Байтемиров. — Но он уже сможет дойти до прилавков. В перспективе местные яблоки смогут заместить импорт на рынке РТ. Их цена должна быть ниже рынка
А сохранить?
С переработкой
О проектах хранилищ пока никто не говорит. Хотя строительство новых плодохранилищ должно быть выгодно фермерам. Им могут возместить 20% затрат по федеральной программе господдержки.