В Волгограде началась реконструкция электросетей Центральной набережной

Муниципальный контракт по итогам закупочных процедур подписан с АО «Трест гидромонтаж». В общей сложности планируется проложить около 35 тысяч погонных метров новых электрических кабелей. Кроме того, в распределительной подстанции предусматривается размещение дополнительного оборудования для подключения объектов потребления электроэнергии набережной: амфитеатра, фонтанов, кафе, ресторана, канализационной насосной станции, киосков по продаже сувениров, освещения.