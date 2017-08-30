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11:26 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде началась реконструкция электросетей Центральной набережной

В рамках реконструкции инженерных коммуникаций Центральной набережной Волгограда им. 62-й Армии в эксплуатацию будут введены 2,7 километра сетей наружного электроснабжения и дополнительные распределительные мощности.

Муниципальный контракт по итогам закупочных процедур подписан с АО «Трест гидромонтаж». В общей сложности планируется проложить около 35 тысяч погонных метров новых электрических кабелей. Кроме того, в распределительной подстанции предусматривается размещение дополнительного оборудования для подключения объектов потребления электроэнергии набережной: амфитеатра, фонтанов, кафе, ресторана, канализационной насосной станции, киосков по продаже сувениров, освещения.

Общий объем финансирования работ составляет 125 миллионов рублей, из которых 100 миллионов направлены из федерального бюджета, 25 — из регионального.

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