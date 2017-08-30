В Кочковском районе выйдут в рейс новые школьные автобусы

Источник: Вести - Новосибирск

Яркие, надежные, новые. Эти автобусы только приехали из Новосибирска. На счету пока ни одного рейса. Первый — 1 сентября.

Анастасия Шарабурова, корреспондент: «Новые школьные автобусы рассчитаны на 22 посадочных места: 2 для взрослых и 20 для детей. Каждое оборудовано специальными ремнями безопасности — без них ездить нельзя, так же как нельзя ездить и стоя. Именно поэтому в автобусе отсутствуют поручни».

Правила перевозок Николай Бирюля знает наизусть. 4 года возит детей в школу. Ежедневно проезжает больше 100 километров. Чуть свет — подъем, медкомиссия, техническая проверка транспорта — и в рейс. К первому уроку — из трех сел — надо доставить 108 учеников.

Николай Бирюля, водитель школьного автобуса: «Это интересно. Ребятишки, ну и ответственность очень-очень много. Но мне нравится эта работа. Интересно».

Николай один из трех водителей в Кочковском районе, кто сядет за баранку нового автобуса. 4 часа работы — отдых. Технику не обманешь. На случай ЧП — другой прибор. Перевозки школьников на особом контроле. Следят все службы. Особенно в районах, где каждый четвертый ученик — пассажир.

Александр Некрасов, начальник Управления образования администрации Кочковского района: «У нас в районе 12 школьных автобусов, то есть, каждая общеобразовательная организация имеет свой автобус. Подвозим учащихся в школу. Порядка 360 детей ежедневно у нас на подвозе».

Один из самых востребованных рейсов — до школы в райцентре. В этом году пусть до нее стал безопаснее. В Кочках оборудовали новые пешеходные переходы. Искусственные неровности. Зебра. Сине-желтые знаки. Мигающие фонари. И — остановочный пункт.

Александр Бухтияров, глава Кочковского сельсовета: «Это уже наше предложение было, мы с управлением образования этот вопрос согласовали, потому что для детей будет удобно — павильончик и посадочную площадку».