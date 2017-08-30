На Северной дамбе в Перми начали тестировать трамвайные пути

Движение трамваев и троллейбусов по Северней дамбе в Перми планируют запустить 1 сентября.

Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», 30 и 31 августа здесь с помощью специального вагона-лаборатории проверят и наладят контактную сеть, после чего проведут технологическую обкатку путей.

После запуска электротранспорта подрядчик продолжит работы по устройству полосы для поворота на улицу Крупской. Затем будет уложен верхний слой асфальта. Как рассказали в городской администрации, полностью благоустройство Северной дамбы планируется завершится к 1 сентября следующего года.