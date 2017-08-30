На Северной дамбе в Перми начали тестировать трамвайные пути
Движение электротранспорта планируется запустить 1 сентября.
Движение электротранспорта планируется запустить 1 сентября.
Движение трамваев и троллейбусов по Северней дамбе в Перми планируют запустить 1 сентября.
Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», 30 и 31 августа здесь с помощью специального
После запуска электротранспорта подрядчик продолжит работы по устройству полосы для поворота на улицу Крупской. Затем будет уложен верхний слой асфальта. Как рассказали в городской администрации, полностью благоустройство Северной дамбы планируется завершится к 1 сентября следующего года.
Напомним, масштабный ремонт на Северной дамбе начался этим летом. Полтора месяца она была закрыта для движения транспорта. За это время здесь заменили коммуникации и уложили нижний слой асфальта. С 1 августа дамбу открыли для движения автотранспорта.