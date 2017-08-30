В Башкирии появится первая платная дорога длиной 170 км

Речь идет о проекте по концессионному соглашению по строительству дороги Стерлитамак — Кага — Магнитогорск. В январе этого года ФАС запретила строительство дороги по концессионной схеме, так как «ситуация, при которой «затраты концессионера планируется вернуть из поступлений в Дорожный фонд и сборов системы «Платон», не может считаться полноценной формой государственно-частного партнерства». К слову, это поставило под удар целый ряд аналогичных российских проектов общей стоимостью 270 млрд рублей.