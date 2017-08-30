В Башкирии появится первая платная дорога длиной 170 км
Башкирия выиграла суд против ФАС, благодаря чему в республике может появиться первая платная дорога, сообщает РБК.
Башкирия выиграла суд против ФАС, благодаря чему в республике может появиться первая платная дорога, сообщает РБК.
Речь идет о проекте по концессионному соглашению по строительству дороги Стерлитамак — Кага — Магнитогорск. В январе этого года ФАС запретила строительство дороги по концессионной схеме, так как «ситуация, при которой «затраты концессионера планируется вернуть из поступлений в Дорожный фонд и сборов системы «Платон», не может считаться полноценной формой
Проект дороги Стерлитамак — Кага — Магнитогорск был одним из первых в сфере