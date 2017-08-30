Краснооктябрьский район Волгограда стал лидером по оплате капремонта

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Фонде капитального ремонта Волгоградской области, с января по август 2017 года процент оплаты на территории района составил 91,41%. На втором месте оказались жильцы Ворошиловского района с показателем 88,07%, а на третьем — Советского с показателем 87,63%. В Дзержинском районе только 87,33% жителей оплачивает капремонт, в Красноармейском районе — 87,28%, в Тракторозаводском — 87,27%, в Центральном — 86,20% и Кировском — 86,16%.