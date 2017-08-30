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12:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

Краснооктябрьский район Волгограда стал лидером по оплате капремонта

Жители Краснооктябрьского района Волгограда добросовестней всех остальных горожан оплачивают взносы за капитальный ремонт.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Фонде капитального ремонта Волгоградской области, с января по август 2017 года процент оплаты на территории района составил 91,41%. На втором месте оказались жильцы Ворошиловского района с показателем 88,07%, а на третьем — Советского с показателем 87,63%. В Дзержинском районе только 87,33% жителей оплачивает капремонт, в Красноармейском районе — 87,28%, в Тракторозаводском — 87,27%, в Центральном — 86,20% и Кировском — 86,16%.

«Жители Волгограда с каждым месяцем демонстрируют все более высокую динамику оплаты взносов на капремонт. Средний процент оплаты составляет 87,8%», — добавили в Фонде.

Отметим, что в рамках региона лидером по оплате взносов стал Урюпинск с показателем 93,15%.

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