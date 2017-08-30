Краснооктябрьский район Волгограда стал лидером по оплате капремонта
Жители Краснооктябрьского района Волгограда добросовестней всех остальных горожан оплачивают взносы за капитальный ремонт.
Жители Краснооктябрьского района Волгограда добросовестней всех остальных горожан оплачивают взносы за капитальный ремонт.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Фонде капитального ремонта Волгоградской области, с января по август 2017 года процент оплаты на территории района составил 91,41%. На втором месте оказались жильцы Ворошиловского района с показателем 88,07%, а на третьем — Советского с показателем 87,63%. В Дзержинском районе только 87,33% жителей оплачивает капремонт, в Красноармейском районе — 87,28%, в Тракторозаводском — 87,27%, в Центральном — 86,20% и Кировском — 86,16%.
«Жители Волгограда с каждым месяцем демонстрируют все более высокую динамику оплаты взносов на капремонт. Средний процент оплаты составляет 87,8%», — добавили в Фонде.
Отметим, что в рамках региона лидером по оплате взносов стал Урюпинск с показателем 93,15%.