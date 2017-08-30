На севере республики начался сбор урожая

Источник: Actualitati.md

По словам фермеров, рост урожая вызван своевременным опылением цветов. Тариф на закупочную цену семян за один килограмм составит пять леев.

Однако точная цена на подсоленное масло будет известна лишь после 1 сентября. По мнению некоторых специалистов, вполне ожидаемо снижение цен на подсолнечное масло.