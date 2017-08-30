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12:00 (мск), источник: Actualitati.md

На севере республики начался сбор урожая

Аграрии приступили к сбору урожая подсолнуха. В этом году ожидаются большие объемы, несмотря на засуху.

Источник: Actualitati.md

По словам фермеров, рост урожая вызван своевременным опылением цветов. Тариф на закупочную цену семян за один килограмм составит пять леев.

Однако точная цена на подсоленное масло будет известна лишь после 1 сентября. По мнению некоторых специалистов, вполне ожидаемо снижение цен на подсолнечное масло.

Всего в течение этого года под подсолнухи было выделено 317 гектаров.

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