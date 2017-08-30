На севере республики начался сбор урожая
Аграрии приступили к сбору урожая подсолнуха. В этом году ожидаются большие объемы, несмотря на засуху.
Аграрии приступили к сбору урожая подсолнуха. В этом году ожидаются большие объемы, несмотря на засуху.
По словам фермеров, рост урожая вызван своевременным опылением цветов. Тариф на закупочную цену семян за один килограмм составит пять леев.
Однако точная цена на подсоленное масло будет известна лишь после 1 сентября. По мнению некоторых специалистов, вполне ожидаемо снижение цен на подсолнечное масло.
Всего в течение этого года под подсолнухи было выделено 317 гектаров.