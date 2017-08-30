Московский планетарий застрахуют на 3,2 млрд руб
«Страховая группа «Согаз» признана победителем конкурса на право страхования крупнейшего в России Московского планетария. Страховая защита будет предоставлена в размере 3,19 млрд руб.
«Страховая группа «Согаз» признана победителем конкурса на право страхования крупнейшего в России Московского планетария. Страховая защита будет предоставлена в размере 3,19 млрд руб.
Ранее «Согаз» также являлся страховщиком Московского планетария. Право заключения договора компания получила по результатам открытого конкурса", — рассказали в
Уточняется, что страхованию подлежит здание на ул.
Здание Московского планетария было построено в 1929 г. и является образцом конструктивизма. В 2011 г. после многолетней реконструкции планетарий был вновь открыт для посетителей.
«Сегодня в планетарии расположены большой звездный зал с самым большим в Европе