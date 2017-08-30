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14:45 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Московский планетарий застрахуют на 3,2 млрд руб

«Страховая группа «Согаз» признана победителем конкурса на право страхования крупнейшего в России Московского планетария. Страховая защита будет предоставлена в размере 3,19 млрд руб.

Ранее «Согаз» также являлся страховщиком Московского планетария. Право заключения договора компания получила по результатам открытого конкурса", — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что страхованию подлежит здание на ул. Садовая-Кудринская, в том числе конструктивные элементы, внутренняя и внешняя отделка, инженерные коммуникации, элементы остекления. Выплата предусмотрена в случае воздействия огня, повреждения водой, последствий природных сил и стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц.

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Здание Московского планетария было построено в 1929 г. и является образцом конструктивизма. В 2011 г. после многолетней реконструкции планетарий был вновь открыт для посетителей.
Страховая группа «Согаз»

«Сегодня в планетарии расположены большой звездный зал с самым большим в Европе куполом-экраном площадью 1 тыс. кв. м, музеи, парк неба с двумя башнями-обсерваториями, 4D-кинотеатр, малый звездный зал. Ежегодная посещаемость комплекса составляет порядка 1,2 млн человек», — добавили в страховой компании.

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