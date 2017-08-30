Пострадавшим от наводнения приморцам выплачено 625 млн рублей

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 августа, PrimaMedia.

Пострадавшим от наводнения жителям Приморья уже выплачено более 620 млн рублей из краевого и федерального бюджетов. Ещё почти 20 млн поступят в ближайшие дни. Об этом было доложено на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую провел вице-губернатор Александр Юров в среду, 30 августа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации директора краевого департамента труда и социального развития Лилии Лаврентьевой, на сегодняшний день краевые выплаты получили более 6,4 тысячи граждан, федеральные компенсации — более 14 тысяч человек.

«Всего из краевого и федерального бюджетов выплачено компенсаций за причинённый ущерб почти 625 миллионов рублей», — отметила директор ведомства.

Она добавила, что подготовлено к выплате ещё почти 20 млн рублей — 1,2 млн из бюджета края и 17,4 млн из федерального бюджета.

По словам Лилии Лаврентьевой, сейчас по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского основная работа специалистов департамента и муниципалитетов сосредоточена на помощи тем пострадавшим, которые смогут получить положенные им выплаты выплату только на основании судебного решения.

«Таких граждан у нас 1032, уже 979 заявлений заполнены, 169 находятся в судах», — уточнила она.

Как доложили главы пострадавших районов, подача заявлений гражданами в суды завершится в течение дня.

«Основная масса людей уже подготовила исковые заявления, сегодня они подают их в суды. Остаются те, кто решил не обращаться в суд за компенсацией, либо те, кого просто не удалось найти», — отчитались они.

Так, глава Уссурийского городского округа Евгений Корж сообщил, что сегодня в городском суде пройдёт первое заседание, на котором рассмотрят первые 50 исков от пострадавших граждан.

«Всего в округе 377 исковых заявлений, все мы их отработаем в течение дня», — сообщил глава округа.

Более 65 исков находится в судах от жителей Михайловского района, 23 иска подали пострадавшие от наводнения жители Хасанского района.

Кроме того, в пострадавших от наводнения районах края заканчивается оценка пострадавшего жилья.

«Признано непригодными 24 жилых дома, требует ремонта 1598 домов, в 314 домах проживают социально-незащищённые категории граждан, 169 хозяев домов обратились за помощью к ремонтным бригадам по восстановлению жилья. Сейчас составляется перечень необходимых работ, сметы», — сообщил представитель департамента градостроительства Приморского края.

Александр Юров поручил главам пострадавших районов организовать поставку строительных материалов для ремонта домов, а также взять под контроль цены на них.

«Не должно быть допущено роста цен и спекуляций на стройматериалах. Такие попытки должны жёстко пресекаться», — подчеркнул заместитель главы региона.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края — Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ.

Глава региона Владимир Миклушевский подписал уже 18 распоряжений Администрации Приморского края о предоставлении выплат гражданам из средств краевого бюджета — на эти цели направлено более 124 миллионов рублей. 12 августа пострадавшие от стихии граждане начали получать первые выплаты. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей направлены Правительством РФ.