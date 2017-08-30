В Молдове таможенники накрыли крупную партию «левых» телефонов на 50 тысяч леев
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя микроавтобуса, следовавшего рейсом
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя микроавтобуса, следовавшего рейсом
Были проведены обыски, в результате которых полиция обнаружила крупную контрабанду мобильных телефонов, сообщает
Общая стоимость товаров — 50 тысяч леев. Задержание произошло на пункте контроля Крива. Товар водитель прятал в микроавтобусе.
Представители закона уже начали выяснение подробностей.