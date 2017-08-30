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13:22 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове таможенники накрыли крупную партию «левых» телефонов на 50 тысяч леев

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя микроавтобуса, следовавшего рейсом Черновцы-Бричаны.

Источник: Actualitati.md

Были проведены обыски, в результате которых полиция обнаружила крупную контрабанду мобильных телефонов, сообщает пресс-центрТаможенной службы.

Общая стоимость товаров — 50 тысяч леев. Задержание произошло на пункте контроля Крива. Товар водитель прятал в микроавтобусе.

Представители закона уже начали выяснение подробностей.

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