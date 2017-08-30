Когда в Перми решат проблему «бутылочного горлышка»?
В Перми завершен монтаж путепровода на пересечении улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали.
В Перми завершен монтаж путепровода на пересечении улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали.
Строительство новой эстакады позволит обеспечить проезд по улице Героев Хасана на всю ее ширину.
Количество полос вырастет до четырех, будут обустроены тротуары и велосипедная дорожка. Ширина проезжей части увеличится с 8 до 20 метров.
Расширение участка улицы Героев Хасана от автодороги