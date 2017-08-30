В Уфе построят китайский международный деловой центр
Проект обсуждали накануне в доме правительства РБ.
Проект обсуждали накануне в доме правительства РБ.
Накануне, 29 августа, в Башкирию прибыла официальная делегация китайской провинции Цзянси. В рамках делового визита состоялась встреча, на которой стороны обсуждали совместные проекты.
Один из них — международный деловой центр «Уфа-Янцзы», который планируется построить в башкирской столице. Кроме того, в китайской провинции, в городе Гунцинчэн, появится Центр поддержки инноваций и развития предпринимательства.
— В рамках встречи подписан протокол о намерениях между правительством Башкирии и корпорацией «Zhong Ge Trading Group» провинции Цзянси, — рассказали в