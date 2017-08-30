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13:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе построят китайский международный деловой центр

Проект обсуждали накануне в доме правительства РБ.

Накануне, 29 августа, в Башкирию прибыла официальная делегация китайской провинции Цзянси. В рамках делового визита состоялась встреча, на которой стороны обсуждали совместные проекты.

Один из них — международный деловой центр «Уфа-Янцзы», который планируется построить в башкирской столице. Кроме того, в китайской провинции, в городе Гунцинчэн, появится Центр поддержки инноваций и развития предпринимательства.

— В рамках встречи подписан протокол о намерениях между правительством Башкирии и корпорацией «Zhong Ge Trading Group» провинции Цзянси, — рассказали в пресс-службе правительства РБ.

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