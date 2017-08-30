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13:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Линево станет подспорьем новосибирского Академгородка

Совещание о перспективах развития рабочего поселка провел Владимир Городецкий 30 августа, рассказали в пресс-службе Губернатора и Правительства НСО.

Линево станет подспорьем новосибирского Академгородка, поселок будет развиваться как производственная площадка технопарка, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономразвития региона Ольгу Молчанову.

«Представители Линево встречались с руководством и бизнес-сообществом технопарка и получили одобрение — им интересна эта территория, которая находится в 50 км от Академгородка и удобна с точки зрения логистики», — пояснила Ольга Молчанова.

«Полученное признание подтверждает, что мы располагаем необходимыми ресурсами, для того, чтобы обе территории Новосибирской области, входящие в структуру моногородов — рабочие поселки Линево и Горный, развивались, — отметил Губернатор Новосибирской области.

Глава администрации Линево заявил, что предварительные соглашения с технопарком и кластером «Сибирский наукополис» уже заключены.

Население поселка — 19 000 человек. Власти планируют создать в Линево более 1000 новых рабочих мест.

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