Линево станет подспорьем новосибирского Академгородка, поселок будет развиваться как производственная площадка технопарка, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономразвития региона Ольгу Молчанову.

«Представители Линево встречались с руководством и бизнес-сообществом технопарка и получили одобрение — им интересна эта территория, которая находится в 50 км от Академгородка и удобна с точки зрения логистики», — пояснила Ольга Молчанова.

«Полученное признание подтверждает, что мы располагаем необходимыми ресурсами, для того, чтобы обе территории Новосибирской области, входящие в структуру моногородов — рабочие поселки Линево и Горный, развивались, — отметил Губернатор Новосибирской области.

Глава администрации Линево заявил, что предварительные соглашения с технопарком и кластером «Сибирский наукополис» уже заключены.