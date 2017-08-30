Линево станет подспорьем новосибирского Академгородка
Совещание о перспективах развития рабочего поселка провел Владимир Городецкий 30 августа, рассказали в
Совещание о перспективах развития рабочего поселка провел Владимир Городецкий 30 августа, рассказали в
Линево станет подспорьем новосибирского Академгородка, поселок будет развиваться как производственная площадка технопарка, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономразвития региона Ольгу Молчанову.
«Представители Линево встречались с руководством и
«Полученное признание подтверждает, что мы располагаем необходимыми ресурсами, для того, чтобы обе территории Новосибирской области, входящие в структуру моногородов — рабочие поселки Линево и Горный, развивались, — отметил Губернатор Новосибирской области.
Глава администрации Линево заявил, что предварительные соглашения с технопарком и кластером «Сибирский наукополис» уже заключены.
Население поселка — 19 000 человек. Власти планируют создать в Линево более 1000 новых рабочих мест.