Исчезнут частные ларьки. На Кировке «приберутся» после визита Тефетелева

Источник: Пресс-служба администрации Челябинска.

Наведение порядка на Кировке начнут с унификации вывесок. Сейчас, по мнению градоначальника, большинство из них выглядят неэстетично и неаккуратно. Затем власти планируют обрушиться на рекламные конструкции.

«За два дня убрали 11 таких объектов, еще три десятка уберут с Кировки в ближайшее время. Планируется установить семь новых рекламных конструкций, которые будут отражать актуальную для пешеходной зоны и ее посетителей информацию», — прокомментировал Евгений Тефтелев.

Также с Кировки исчезнут разноформатные частные ларьки, вместо них установят десяток современных муниципальных киосков. Конструкции будут сделаны из темного стекла. «Они выглядят эстетично и не нарушают исторический облик улицы. Первый киоск появится на Кировке до конца года, остальные установят в 2018 году», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Как ранее сообщал «ФедералПресс, в конце июля Евгений Тефтелев поручил подчиненным массово сносить киоски быстрого питания на гостевых маршрутах города.