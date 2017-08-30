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13:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Исчезнут частные ларьки. На Кировке «приберутся» после визита Тефетелева

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа, ФедералПресс. Кировку оформят в едином стиле. Глава Челябинска Евгений Тефтелев прогулялся по главной пешеходной улице города и раздал указания, сообщает пресс-служба местной администрации.

Источник: Пресс-служба администрации Челябинска.

Наведение порядка на Кировке начнут с унификации вывесок. Сейчас, по мнению градоначальника, большинство из них выглядят неэстетично и неаккуратно. Затем власти планируют обрушиться на рекламные конструкции.

«За два дня убрали 11 таких объектов, еще три десятка уберут с Кировки в ближайшее время. Планируется установить семь новых рекламных конструкций, которые будут отражать актуальную для пешеходной зоны и ее посетителей информацию», — прокомментировал Евгений Тефтелев.

Также с Кировки исчезнут разноформатные частные ларьки, вместо них установят десяток современных муниципальных киосков. Конструкции будут сделаны из темного стекла. «Они выглядят эстетично и не нарушают исторический облик улицы. Первый киоск появится на Кировке до конца года, остальные установят в 2018 году», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Как ранее сообщал «ФедералПресс, в конце июля Евгений Тефтелев поручил подчиненным массово сносить киоски быстрого питания на гостевых маршрутах города.

В первые две недели исчезло более 30 ларьков. Однако градоначальник остался недоволен темпами работ: он призвал активнее ликвидировать несанкционированные объекты торговли. Вчера на заседании гордумы было принято решение повысить зарплаты работникам службы эвакуации.

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