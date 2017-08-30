Первый корабль прошел под железнодорожной аркой Крымского моста
Сухогруз «Святитель Алексей» стал первым кораблем, который прошел под установленной на опоры железнодорожной аркой Крымского моста. Этот момент сняли на видео.
Сухогруз «Святитель Алексей» стал первым кораблем, который прошел под установленной на опоры железнодорожной аркой Крымского моста. Этот момент сняли на видео.
Проходя под сооружением, капитан сухогруза, который шел из Азовского в Черное море, дал приветственный гудок.
Ранее сообщалось, что арку весом в шесть тысяч тонн подняли и установили на опоры всего за 72 часа. Элемент моста теперь находится на 35-метровой высоте. Для установки арки в проливе было остановлено движение судов на 72 часа.
Окончательный монтаж сооружения на опорах займет еще несколько недель. Позже конструкция моста пополнится еще одной аркой — автодорожной. Эти два пролета будут в итоге обеспечивать беспрепятственное прохождение судов по проливу.
Крымский мост после завершения строительства станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на конец 2018 года.