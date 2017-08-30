Первый корабль прошел под железнодорожной аркой Крымского моста

Источник: Sputnik.by

Проходя под сооружением, капитан сухогруза, который шел из Азовского в Черное море, дал приветственный гудок.

Ранее сообщалось, что арку весом в шесть тысяч тонн подняли и установили на опоры всего за 72 часа. Элемент моста теперь находится на 35-метровой высоте. Для установки арки в проливе было остановлено движение судов на 72 часа.

Окончательный монтаж сооружения на опорах займет еще несколько недель. Позже конструкция моста пополнится еще одной аркой — автодорожной. Эти два пролета будут в итоге обеспечивать беспрепятственное прохождение судов по проливу.