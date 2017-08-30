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13:59 (мск), источник: Sputnik.by

Первый корабль прошел под железнодорожной аркой Крымского моста

Сухогруз «Святитель Алексей» стал первым кораблем, который прошел под установленной на опоры железнодорожной аркой Крымского моста. Этот момент сняли на видео.

Источник: Sputnik.by

Проходя под сооружением, капитан сухогруза, который шел из Азовского в Черное море, дал приветственный гудок.

Ранее сообщалось, что арку весом в шесть тысяч тонн подняли и установили на опоры всего за 72 часа. Элемент моста теперь находится на 35-метровой высоте. Для установки арки в проливе было остановлено движение судов на 72 часа.

Окончательный монтаж сооружения на опорах займет еще несколько недель. Позже конструкция моста пополнится еще одной аркой — автодорожной. Эти два пролета будут в итоге обеспечивать беспрепятственное прохождение судов по проливу.

Крымский мост после завершения строительства станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на конец 2018 года.

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