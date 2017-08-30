Движение транспорта перекроют на улице Машиностроителей в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа, УралПолит.Ru. Движение транспорта будет закрыто на нескольких улицах Уралмаша в связи с ремонтом трамвайных путей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа, УралПолит.Ru. Движение транспорта будет закрыто на нескольких улицах Уралмаша в связи с ремонтом трамвайных путей.
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» будет ремонтировать пути на Уралмаше, в районе остановки «Площадь 1-й Пятилетки» на Уралмаше, в связи с чем будет закрыто движение транспорта на улице Машиностроителей, сообщает
Так, трамваи № 5 и № 24 с 1 до 4 сентября не будут ходить от остановки «Кузнецова» до «Площади 1-й Пятилетки» в обоих направлениях.
Автомобильное движение будет перекрыто от улицы Ильича до Кировградской на тот же срок.
Планируется направить движение машин в объезд по улицам Кировградской, Стахановской и проспекту Орджоникидзе.
Кроме того, городское управление
Транспорт будет двигаться по нечетной стороне Московской улицы.