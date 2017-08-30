Движение транспорта перекроют на улице Машиностроителей в Екатеринбурге

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» будет ремонтировать пути на Уралмаше, в районе остановки «Площадь 1-й Пятилетки» на Уралмаше, в связи с чем будет закрыто движение транспорта на улице Машиностроителей, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Так, трамваи № 5 и № 24 с 1 до 4 сентября не будут ходить от остановки «Кузнецова» до «Площади 1-й Пятилетки» в обоих направлениях.

Автомобильное движение будет перекрыто от улицы Ильича до Кировградской на тот же срок.

Планируется направить движение машин в объезд по улицам Кировградской, Стахановской и проспекту Орджоникидзе.

Кроме того, городское управление дорожно-строительных работ закрыло движение по четной стороне улицы Московской от переулка Арамильского до улицы Островского на срок 10 сентября. Причиной закрытия стал капитальный ремонт дороги.