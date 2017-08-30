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14:12 (мск), источник: УралПолит.ру

Движение транспорта перекроют на улице Машиностроителей в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа, УралПолит.Ru. Движение транспорта будет закрыто на нескольких улицах Уралмаша в связи с ремонтом трамвайных путей.

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» будет ремонтировать пути на Уралмаше, в районе остановки «Площадь 1-й Пятилетки» на Уралмаше, в связи с чем будет закрыто движение транспорта на улице Машиностроителей, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Так, трамваи № 5 и № 24 с 1 до 4 сентября не будут ходить от остановки «Кузнецова» до «Площади 1-й Пятилетки» в обоих направлениях.

Автомобильное движение будет перекрыто от улицы Ильича до Кировградской на тот же срок.

Планируется направить движение машин в объезд по улицам Кировградской, Стахановской и проспекту Орджоникидзе.

Кроме того, городское управление дорожно-строительных работ закрыло движение по четной стороне улицы Московской от переулка Арамильского до улицы Островского на срок 10 сентября. Причиной закрытия стал капитальный ремонт дороги.

Транспорт будет двигаться по нечетной стороне Московской улицы.

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