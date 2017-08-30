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14:23 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские власти и «Экология-Новосибирск» настаивают на экономической обоснованности «мусорной концессии»

В правительстве Новосибирской области прошло заседание рабочей группы по реализации концессионного соглашения.

ООО «Экология-Новосибирск» намерено следовать концессионному соглашению, подписанному в июне 2016 года с правительством Новосибирской области. Об этом сегодня заявил представитель компании, юрист Константин Шакко на заседании рабочей группы по реализации концессионного соглашения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

По словам господина Шакко, сейчас компания находится на финальном этапе подготовки материалов оценки воздействия на окружающую среду мусоросортировочных комплексов, которые планируют построить в районе сел Раздольное и Верх-Тула. Проектно-сметная документация «готова на 80−85%» и в конце сентября — начале октября пакет документов будет направлен на федеральную экспертизу.

«Согласно действующему концессионному соглашению, никакие сроки концессионер не нарушает. Если даже учитывать, что срок проектирования начинает течь с первого дня концессионного соглашения, на проектирование заложено 18 месяцев», — подчеркнул юрист «Экологии-Новосибирск».

Как сообщали Sibnovosti.ru, вчера на заседании «Городской ассамблеи» (неформального собрания общественников Новосибирска для обсуждения важнейших проблем региона) активисты сошлись во мнении, что областное правительство имеет право настаивать на расторжении соглашения на основании того, что концессионер сорвал согласованный график работ.

Глава департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров также привел аргумент, поддерживающий концессионера. Он озвучил данные исследований, которые проводили его подчиненные в течение года в 58 муниципальных образованиях региона. Специалисты подсчитали: в среднем на одного жителя многоквартирного дома в год приходится 2,28 куб. м отходов, на жильца индивидуального хозяйства — 2,95 куб. м.

По оценке господина Асмодьярова, это означает, что в год новосибирская агломерация производит около 1,1 млн т твердых бытовых отходов. В то время, как в концессионном соглашении, минимальный уровень, который область гарантирует предоставить для сортировки — 728 тыс. т. Суммарная мощность двух мусоросортировочных комплексов — 940 тыс. т.

Оппоненты концессионного соглашения утверждают, что объем отходов в соглашении был завышен, Новосибирск и города-спутники производят максимум 600 тыс. т. Следовательно, региональному бюджету придется возмещать концессионеру недополученную прибыль.

Депутат новосибирского горсовета, член рабочей группы Александр Бурмистров, также выступающий против концессии, считает, что новая информация, ставшая известной на заседании, нуждается в тщательной проверке.

«Нужно понять, как интерпретируют это наши юристы. Пока неочевидно, что эти удары, которые нанесены (противникам концессии — Sibnovosti.ru), пропущены. Главный вывод из сегодняшнего мероприятия я вижу в том, что позиция области кардинально не поменялась и есть установка этот проект реализовывать. На мой взгляд, ситуация забалтывается до марта следующего года, а потом меняется стиль диалога», — предположил он в беседе с Sibnovosti.ru.

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