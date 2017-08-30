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14:28 (мск), источник: NewsKo

С 1 сентября 2017 года жители двухэтажных домов будут меньше платить за отопление

По словам заместителя председателя правительства Пермского края Антона Удальёва, нынешние изменения коснутся жителей порядка 3 тыс. домов. Для жителей двухэтажных домов, построенных до 1999 года, снижение произойдёт и за счёт изменения норматива, и за счёт увеличения отопительного периода.

Для жителей домов после 1999 года снижение ежемесячного платежа произойдёт только за счёт увеличения сроков расчётного отопительного сезона.

Далее региональная служба по тарифам приводит расчёты разницы за отопление в квартирах площадью 50 кв. м в разных муниципалитетах. Так, в Березниках, стоимость услуги подешевеет на 197,4 руб., в Губахе — 289,44, Кунгуре — 297,93 руб.

Но наиболее ощутимой станет разница в тарифах для пермяков — 821,89 руб.

Напомним, весной этого года жители Прикамья обратились к главе региона с просьбой проверить правомерность начисления высокой платы за тепло в двухэтажках.

Региональная служба по тарифам проанализировала действующие нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению.

В итоге, нормативы по отоплению в двухэтажных домах до 1999 года постройки были снижены в среднем на 10%. В 19 муниципалитетах сроки отопительного периода были продлены с семи до восьми месяцев.

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