Аксенов предложил дать крымских предпринимателям время на получение необходимых лицензий

Источник: РИА "Новости"

«Неприемлемым считаю возбуждение уголовных дел по лицензированию… У нас ни одно предприятие, ни один ГУП сегодня федеральным стандартам не соответствует в принципе. Поэтому считаю, что возбуждать дела по предпринимателям там, где нет какой-то лицензии, неправильно. По такому пути идти нельзя», — подчеркнул он.

В связи с этим Аксенов предложил предоставить крымским предпринимателям период, в течение которого они могли бы оформить необходимые лицензии.