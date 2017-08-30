Аксенов предложил дать крымских предпринимателям время на получение необходимых лицензий
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости (Крым). Возбуждение уголовных дел в отношении крымских предпринимателей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости (Крым). Возбуждение уголовных дел в отношении крымских предпринимателей
«Неприемлемым считаю возбуждение уголовных дел по лицензированию… У нас ни одно предприятие, ни один ГУП сегодня федеральным стандартам не соответствует в принципе. Поэтому считаю, что возбуждать дела по предпринимателям там, где нет
В связи с этим Аксенов предложил предоставить крымским предпринимателям период, в течение которого они могли бы оформить необходимые лицензии.
«Мы готовы поддержать предпринимателей: дать им время на эту работу. Вот они, допустим, говорят, что до конца 2018 года все документы будут приведены в соответствие… Подписали дорожную карту. И уже после того, как все положенные мероприятия не будут выполнены, тогда правоохранительные структуры должны со всей ответственностью принимать меры и возбуждать уголовные дела», — заключил глава Республики.