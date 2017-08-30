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14:26 (мск), источник: Kapital.kz

Цена Bitcoin снова бьет рекорды

Цена Bitcoin снова бьет рекорды. За день котировки криптовалюты взлетели еще на 6%, обновив новый исторический максимум на отметке 4600 долларов, сообщает vestifinance.ru.

ЦБ: $ 58.7306   +0.20 € 70.2007   -0.23 ММВБ: $ 58.5700   -0.27 € 69.9700   -0.46
Источник: Kapital.kz

Ключевую роль на этот раз сыграла геополитика. После того как выпущенная КНДР ракета пролетела над территорией Японии, инвесторы принялись искать убежище в безопасных активах. Одним из таких они сейчас считают как раз Bitcoin и другие криптовалюты. Ну, а наиболее активный спрос наблюдался со стороны японцев и Южной Кореи.

В итоге, благодаря очередному ралли, капитализация рынка криптовалют впервые превысила отметку 160 млрд. долларов. Всего Coinmarketcap учитывает 853 криптовалюты, 11 из которых оцениваются на сумму свыше 1 млрд долларов. Лидером рейтинга, без сомнения, является биткоин с показателем 73,735 млрд долларов. На второй строчке разместилась криптовалюта Ethereum (34,067 млрд долларов), на третьей — Bitcoin Cash (9,612 млрд долларов).

Кроме того, в топ-11 входят следующие цифровые валюты: Ripple, IOTA, Litecoin, NEM, Dash, NEO, Ethereum Classic и Monero. Новый рекорд общей стоимости криптовалют на прошлой неделе зафиксирован на фоне роста отдельных альткоинов. Так, Ripple прибавил 47%, NEO — 23%, Ethereum Classic — 10%.

Стоит также сказать, что наряду с криптовалютами инвесторы активно скупают драгоценные металлы. В частности, цена унции золота впервые с момента выборов в Америке превысила отметку 1300 долларов.

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