Цена Bitcoin снова бьет рекорды

Источник: Kapital.kz

Ключевую роль на этот раз сыграла геополитика. После того как выпущенная КНДР ракета пролетела над территорией Японии, инвесторы принялись искать убежище в безопасных активах. Одним из таких они сейчас считают как раз Bitcoin и другие криптовалюты. Ну, а наиболее активный спрос наблюдался со стороны японцев и Южной Кореи.

В итоге, благодаря очередному ралли, капитализация рынка криптовалют впервые превысила отметку 160 млрд. долларов. Всего Coinmarketcap учитывает 853 криптовалюты, 11 из которых оцениваются на сумму свыше 1 млрд долларов. Лидером рейтинга, без сомнения, является биткоин с показателем 73,735 млрд долларов. На второй строчке разместилась криптовалюта Ethereum (34,067 млрд долларов), на третьей — Bitcoin Cash (9,612 млрд долларов).

Кроме того, в топ-11 входят следующие цифровые валюты: Ripple, IOTA, Litecoin, NEM, Dash, NEO, Ethereum Classic и Monero. Новый рекорд общей стоимости криптовалют на прошлой неделе зафиксирован на фоне роста отдельных альткоинов. Так, Ripple прибавил 47%, NEO — 23%, Ethereum Classic — 10%.