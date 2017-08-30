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14:25 (мск), источник: Informburo.kz

5 ведущих мировых компаний предложат план развития Астаны до 2025 года

Новая концепция плана столицы предусматривает застройку города по полицентричному принципу и рассчитана на население в два миллиона человек.

Отбор международных участников на разработку концепции мастер-плана Астаны до 2025 года проводился в начале августа, передает медиацентр столичного акимата.

«Мы полностью поменяем формат генерального планирования. Утверждён мастер-план “2025”, конкурс концепции уже разыгран, и пять международных команд будут предлагать свои варианты до конца этого года, по истечении которого мы выберем финалиста и будем уже реализовывать сам мастер-план в 2018 году», — сообщил заместитель руководителя Центра урбанистики при ТОО «НИПИ Астанагенплан» Асхат Садуов.

Отметим, что новая концепция плана столицы предусматривает застройку города по полицентричному принципу и рассчитана на население в два миллиона человек. Новый план разработают на опыте Копенгагена, Лондона и Дубая.

«Все команды зарубежные: одна команда из России, сингапурская команда, из Канады и две британские. Мы видим иностранных экспертов как помощников в развитии мастер-плана», — подчеркнул Садуов.

Ранее стало известно, что столичное управление энергетики также намерено внедрить 8 энергопроектов, представленных на ЭКСПО-2017. Специалисты рассмотрели более ста новых технологий в области энергетики и выбрали из них восемь наиболее эффективных для применения в Астане.

Также в столичном акимате раскрыли детали строительства нового пешеходного моста через реку Есиль, который был разработан специалистами Центр урбанистики. На сегодня согласован эскизный проект и разрабатывается проектно-сметная документация. Начало строительства нового пешеходного моста запланировано на 2018 год. Вблизи объекта предусмотрено также обустройство сквера, роликового парка и катка.

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