5 ведущих мировых компаний предложат план развития Астаны до 2025 года
Новая концепция плана столицы предусматривает застройку города по полицентричному принципу и рассчитана на население в два миллиона человек.
Новая концепция плана столицы предусматривает застройку города по полицентричному принципу и рассчитана на население в два миллиона человек.
Отбор международных участников на разработку концепции
«Мы полностью поменяем формат генерального планирования. Утверждён
Отметим, что новая концепция плана столицы предусматривает застройку города по полицентричному принципу и рассчитана на население в два миллиона человек. Новый план разработают на опыте Копенгагена, Лондона и Дубая.
«Все команды зарубежные: одна команда из России, сингапурская команда, из Канады и две британские. Мы видим иностранных экспертов как помощников в развитии мастер-плана», — подчеркнул Садуов.
Ранее стало известно, что столичное управление энергетики также намерено внедрить 8 энергопроектов, представленных на ЭКСПО-2017. Специалисты рассмотрели более ста новых технологий в области энергетики и выбрали из них восемь наиболее эффективных для применения в Астане.
Также в столичном акимате раскрыли детали строительства нового пешеходного моста через реку Есиль, который был разработан специалистами Центр урбанистики. На сегодня согласован эскизный проект и разрабатывается