5 ведущих мировых компаний предложат план развития Астаны до 2025 года

Отбор международных участников на разработку концепции мастер-плана Астаны до 2025 года проводился в начале августа, передает медиацентр столичного акимата.

«Мы полностью поменяем формат генерального планирования. Утверждён мастер-план “2025”, конкурс концепции уже разыгран, и пять международных команд будут предлагать свои варианты до конца этого года, по истечении которого мы выберем финалиста и будем уже реализовывать сам мастер-план в 2018 году», — сообщил заместитель руководителя Центра урбанистики при ТОО «НИПИ Астанагенплан» Асхат Садуов.

Отметим, что новая концепция плана столицы предусматривает застройку города по полицентричному принципу и рассчитана на население в два миллиона человек. Новый план разработают на опыте Копенгагена, Лондона и Дубая.

«Все команды зарубежные: одна команда из России, сингапурская команда, из Канады и две британские. Мы видим иностранных экспертов как помощников в развитии мастер-плана», — подчеркнул Садуов.

Ранее стало известно, что столичное управление энергетики также намерено внедрить 8 энергопроектов, представленных на ЭКСПО-2017. Специалисты рассмотрели более ста новых технологий в области энергетики и выбрали из них восемь наиболее эффективных для применения в Астане.