Китайцы заинтересовались недостроенной АЭС в Башкирии

Китайская машиностроительная компания «Ван Ши» планирует вложиться в недострой в Агидели. Некогда, в 1980 году, здесь начали возводить атомную электростанцию — собственно, для этого и построили рядом город. А через 10 лет проект заморозили. Неужели в Башкирии все-таки появится своя АЭС? Тем более, что в России планируют запустить еще пять атомных электростанций, вдобавок к 10 имеющимся.

— Ни в ближайших, ни в среднесрочных перспективах Башкирской АЭС в планах сооружения новых атомных электростанций нет. Но мы не исключаем, что можем вернуться к этому вопросу в случае корректировки прогнозов энергопотребления в стране, — рассказал журналистам «Бизнес FM» представитель концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.