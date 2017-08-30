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14:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Китайцы заинтересовались недостроенной АЭС в Башкирии

Правда, скорее всего, ее перепрофилируют.

Китайская машиностроительная компания «Ван Ши» планирует вложиться в недострой в Агидели. Некогда, в 1980 году, здесь начали возводить атомную электростанцию — собственно, для этого и построили рядом город. А через 10 лет проект заморозили. Неужели в Башкирии все-таки появится своя АЭС? Тем более, что в России планируют запустить еще пять атомных электростанций, вдобавок к 10 имеющимся.

— Ни в ближайших, ни в среднесрочных перспективах Башкирской АЭС в планах сооружения новых атомных электростанций нет. Но мы не исключаем, что можем вернуться к этому вопросу в случае корректировки прогнозов энергопотребления в стране, — рассказал журналистам «Бизнес FM» представитель концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.

По предварительным данным, на месте недостроя в Агидели китайцы намерены возвести завод по производству сельхозтехники на 300 рабочих мест, с инвестициями в размере 6 миллиардов рублей.

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