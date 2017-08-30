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14:25 (мск), источник: НТА-Приволжье

Иран планирует закупить на нижегородском ГАЗе около 120 тысяч автомобилей

Нижний Новгород. 30 августа. НТА-Приволжье — Иран планирует закупить на Горьковском автозаводе (ГАЗ) около 120 тыс. автомобилей.

Как сообщила в ходе заседания правительства Нижегородской области директор департамента внешних связей регионального правительства Ольга Гусева, иранские предприниматели стали активнее взаимодействовать с Нижегородской областью.

По ее словам, Иран последнее время активно интересуется продукцией Нижегородской области, в том числе и грузовыми и пассажирскими автомобилями, которые производятся на ГАЗе. Иранские бизнесмены в ходе последнего визита в Нижний Новгород изъявили желание закупить около 120 тыс. автомобилей.

Возможно данный контракт будет обсуждаться на грядущем международном бизнес-саммите, который пройдет в Нижнем Новгороде.

Как сообщалось ранее, товарооборот между Ираном и Нижегородской областью по итогам 2016 года вырос в 7,5 раза.

Напомним, VI Международный бизнес-саммит пройдет на Нижегородской ярмарке с 14 по 16 сентября 2017 года.

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