Иран планирует закупить на нижегородском ГАЗе около 120 тысяч автомобилей

Как сообщила в ходе заседания правительства Нижегородской области директор департамента внешних связей регионального правительства Ольга Гусева, иранские предприниматели стали активнее взаимодействовать с Нижегородской областью.

По ее словам, Иран последнее время активно интересуется продукцией Нижегородской области, в том числе и грузовыми и пассажирскими автомобилями, которые производятся на ГАЗе. Иранские бизнесмены в ходе последнего визита в Нижний Новгород изъявили желание закупить около 120 тыс. автомобилей.

Возможно данный контракт будет обсуждаться на грядущем международном бизнес-саммите, который пройдет в Нижнем Новгороде.

Как сообщалось ранее, товарооборот между Ираном и Нижегородской областью по итогам 2016 года вырос в 7,5 раза.