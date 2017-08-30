В Омской области из-за африканской чумы уничтожили больше 7 процентов свиней

Появились свежие данные об уничтоженных в карантинной зоне свиней из-за африканской чумы в Омской области. На сегодня эта цифра составила 14 119 голов общим весом 881,1 тонны.

По информации министра сельского хозяйства и продовольствия региона Максима Чекусова, всего в области на частных подворьях больше 200 тысяч «хряков». Это значит, что уничтожено больше 7 процентов.

И эти цифры продолжают расти. Так, из-за нового очага в поселке Любинском у фермеров придется изъять 290 свиней. Сейчас в первой угрожаемой зоне оказались деревни Чулково, Масляновка и Филатовка.

Напомним, что первый случай заболевания африканской чумы выявлен в поселке Верблюжье Саргатского района у фермера Виктора Фикселя. Сейчас АЧС зафиксирована в 11 районах Омской области и в трех округах Омска.