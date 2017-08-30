В Омской области из-за африканской чумы уничтожили больше 7 процентов свиней
Отчуждено 14 119 «пятачков». На очереди еще 290.
Отчуждено 14 119 «пятачков». На очереди еще 290.
Появились свежие данные об уничтоженных в карантинной зоне свиней
По информации министра сельского хозяйства и продовольствия региона Максима Чекусова, всего в области на частных подворьях больше 200 тысяч «хряков». Это значит, что уничтожено больше 7 процентов.
И эти цифры продолжают расти. Так,
Напомним, что первый случай заболевания африканской чумы выявлен в поселке Верблюжье Саргатского района у фермера Виктора Фикселя. Сейчас АЧС зафиксирована в 11 районах Омской области и в трех округах Омска.
Впрочем, фермеры не очень верят в массовое распространении инфекции. Поголовье было уничтожено на территориях, попавших под карантин по африканской чуме свиней.