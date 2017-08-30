«Сочиводоканал» проиграл суд городской администрации

Источник: Вести Сочи

Городские власти выиграли процесс о досрочном расторжении договора аренды муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения.

Договор аренды с коммерческим предприятием был заключен в 2007 году на 15 лет. Компания обязалась обслуживать и развивать сети, но за последние годы в адрес «Сочиводоканала» не раз поступали жалобы на некачественные услуги и завышенные тарифы, а власти упрекнули коммунальщиков в том, что те не модернизируют сети. В свою очередь в «Сочиводоканале» заявили, что на момент заключения договора сети уже находились в плачевном состоянии, и за минувшие годы на их модернизацию было потрачено более 3 млрд рублей, привлеченных из нетарифных источников.

1 августа краевой арбитражный суд уже выносил решение по этому делу в пользу городских властей, но коммунальщики обжаловали приговор. Сегодня в деле поставили окончательную точку. Решение суда о досрочном расторжении договора вступило в силу с момента его оглашения.