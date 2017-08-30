Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Волкер рассказал о настоящих планах США на Украине
Определено самое неудачное время дня
СМИ: сестра Кейт Миддлтон беременна
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
31-летняя Глюкоза показала тело в ажурном наряде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
10Муссонные наводнения в Южной Азии
15:33 (мск), источник: Вести Сочи

«Сочиводоканал» проиграл суд городской администрации

В Краснодаре арбитражный краевой суд поставил точку в деле «Сочиводоканала» и сочинской администрации.

Источник: Вести Сочи

Городские власти выиграли процесс о досрочном расторжении договора аренды муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения.

Договор аренды с коммерческим предприятием был заключен в 2007 году на 15 лет. Компания обязалась обслуживать и развивать сети, но за последние годы в адрес «Сочиводоканала» не раз поступали жалобы на некачественные услуги и завышенные тарифы, а власти упрекнули коммунальщиков в том, что те не модернизируют сети. В свою очередь в «Сочиводоканале» заявили, что на момент заключения договора сети уже находились в плачевном состоянии, и за минувшие годы на их модернизацию было потрачено более 3 млрд рублей, привлеченных из нетарифных источников.

1 августа краевой арбитражный суд уже выносил решение по этому делу в пользу городских властей, но коммунальщики обжаловали приговор. Сегодня в деле поставили окончательную точку. Решение суда о досрочном расторжении договора вступило в силу с момента его оглашения.

Добавим, что за последнее время, пока длились судебные разбирательства, в городе произошло несколько крупных аварий на водоводах. Так, 28 июля авария произошла на улице Чайковского и на водопроводной насосной станции в Хостинском районе, без водоснабжения осталось 6 улиц. Через 3 дня прорыв водовода произошел на улице Гастелло, жители 9 улиц остались без воды. 25 августа на улице Пластунской авария на водоводе оставила без водоснабжения жителей 2 микрорайонов и 2 сел. Вчера в Адлерском районе произошло сразу две аварии: на улицах Богдана Хмельницкого и Медовой. Более десяти улиц остались без воды.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Журналистка Первого канала похищена в Киеве
Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
Васильева поддержала запрет сотовых телефонов на уроках
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь