Новый генплан Астаны разработают по опыту Копенгагена и Лондона

Источник: Tengrinews

Как сообщается, отбор международных участников на разработку концепции мастер-плана Астаны до 2025 года проводился в начале августа.

«Мы полностью поменяем формат генерального планирования. Утвержден мастер-план “2025”, конкурс концепции уже разыгран, и пять международных команд будут предлагать свои варианты до конца этого года, по истечении которого мы выберем финалиста и будем уже реализовывать сам мастер-план в 2018 году», — сообщил заместитель руководителя Центра урбанистики при ТОО «НИПИ Астанагенплан» Асхат Садуов.

Как отмечается в информации на сайте, новая концепция плана столицы предусматривает застройку города по полицентричному принципу и рассчитана на население в два миллиона человек. Новый план разработают на опыте Копенгагена, Лондона и Дубая.