Новый генплан Астаны разработают по опыту Копенгагена и Лондона
Новый генплан Астаны разработают по опыту Копенгагена, Лондона и Дубая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Новый генплан Астаны разработают по опыту Копенгагена, Лондона и Дубая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Как сообщается, отбор международных участников на разработку концепции
«Мы полностью поменяем формат генерального планирования. Утвержден
Как отмечается в информации на сайте, новая концепция плана столицы предусматривает застройку города по полицентричному принципу и рассчитана на население в два миллиона человек. Новый план разработают на опыте Копенгагена, Лондона и Дубая.
«Все команды зарубежные. Одна команда из России, остальные из дальнего зарубежья. Это сингапурская команда, из Канады и две британские. Мы видим иностранных экспертов как помощников в развитии мастер-плана», — проинформировал Садуов.