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15:02 (мск), источник: Tengrinews

Новый генплан Астаны разработают по опыту Копенгагена и Лондона

Новый генплан Астаны разработают по опыту Копенгагена, Лондона и Дубая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, отбор международных участников на разработку концепции мастер-плана Астаны до 2025 года проводился в начале августа.

«Мы полностью поменяем формат генерального планирования. Утвержден мастер-план “2025”, конкурс концепции уже разыгран, и пять международных команд будут предлагать свои варианты до конца этого года, по истечении которого мы выберем финалиста и будем уже реализовывать сам мастер-план в 2018 году», — сообщил заместитель руководителя Центра урбанистики при ТОО «НИПИ Астанагенплан» Асхат Садуов.

Как отмечается в информации на сайте, новая концепция плана столицы предусматривает застройку города по полицентричному принципу и рассчитана на население в два миллиона человек. Новый план разработают на опыте Копенгагена, Лондона и Дубая.

«Все команды зарубежные. Одна команда из России, остальные из дальнего зарубежья. Это сингапурская команда, из Канады и две британские. Мы видим иностранных экспертов как помощников в развитии мастер-плана», — проинформировал Садуов.

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