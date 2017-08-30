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14:58 (мск), источник: Kazinform

Что ожидает тенге осенью, рассказали аналитики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — По прогнозам, осенью дефицит платежного баланса Казахстана будет давить на курс национальной валюты — тенге, считает руководитель отдела аналитики группы компании Forex Club Николай Ивченко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЦБ: $ 58.7306   +0.20 € 70.2007   -0.23 ММВБ: $ 58.6100   -0.23 € 69.8775   -0.55

«По нашим оценкам, валютная пара доллар/тенге в течение осени будет колебаться в границах 325−355. Для этого есть, несколько причин. Во-первых, фиксируется дефицит платежного баланса Казахстана, который давит на курс национальной валюты. Это связано с продолжающимся оттоком капитала за границу по статье «доходы от прямых инвестиций».

Также продолжается отток валюты за границу по статье «портфельные инвестиции», рассказал Николай Ивченко корреспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, экспорт-импорт товаров и услуг продолжает находиться в положительной зоне — около 3 млрд. долларов в квартал. Тем не менее, отметил он, осенью не стоит особо надеяться на увеличение мировых цен на нефть и роста доходов от экспорта энергоресурсов.

«Чистый ежемесячный мировой спрос на нефть в мире будет колебаться около нулевой отметки (баланс спроса и предложения). Поэтому цены на нефть до конца года, скорее всего, будут колебаться около текущих отметок: 50 долларов за баррель марки Brent. Однако волатильность на рынке нефти будет возрастать», — прогнозирует эксперт.

«Во второй половине осени мы ожидаем начало роста курса доллара в мире по отношению ко всем валютам так, как начнут проявляться позитивные признаки в экономике и вероятность повышения процентной ставки в США, скорее всего, снова превысит 50% (сейчас 39%). Это будет также оказывать некоторое давление на тенге», — также отметил он.

Ранее, после решения Нацбанка о снижении базовой процентной ставки, заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова высказывала мнение, что это логичный шаг с точки зрения удешевления кредитов и поддержки реального сектора экономики, но, как правило, он ведет к ослаблению курса национальной валюты.

По ее словам, вероятно, временный обвал курса тенге в августе можно было объяснить ожиданием снижения базовой ставки.

29 августа cредневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже составил 334,70 тенге за доллар, с ростом американской валюты на 1,26 тенге.

Между тем председатель Нацбанка РК Данияр Акишев считает, что значительное улучшение показателей платёжного баланса в первом полугодии 2017 года снижает дальнейшие риски для курсовой политики при условии стабильности мировых цен на позиции казахстанского экспорта.

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