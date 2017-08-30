Из повременного тарифа на Урале могут убрать «30 минут за 28 рублей»

Об этом сообщил президент общественного движения «За Урал» Владимир Коньков. По его словам, необходимо, чтобы транспорт соблюдал расписание и пассажиры не платили за время ожидания. Кроме того, сегодня часто приходится ждать кондуктора по 5−10 минут, пока он идет из одного конца салона в другой. В связи с этим ситуация напоминает игру «Убегу от кондуктора, догоню кондуктора». Если обладатель карты с повременным тарифом едет в первом маршруте, ему выгодно, чтобы к нему подошли как можно позже. А если он уже пересел, то ему важно обилетиться как можно быстрей, пока не истекло время. Чтобы такого не случилось, нужно установить валидаторы на входе в транспорт, тогда пассажир сам будет отбивать себе билет. Кроме того, остановочные комплексы в местах основных пересадок должны находиться на очень близком расстоянии, чтобы пассажир не тратил свое уже оплаченное время на переходы.