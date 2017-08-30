Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Волкер рассказал о настоящих планах США на Украине
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
Самые многодетные отцы в мировой истории
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: Виктория Дайнеко упала в обморок в аэропорту
58-летняя располневшая Гузеева в купальнике - СМИ
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон сообщил, что Задорнов умирает – СМИ
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
10Муссонные наводнения в Южной Азии
15:17 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Из повременного тарифа на Урале могут убрать «30 минут за 28 рублей»

Уральский общественник нашёл слабые стороны в новой системе оплаты проезда на общественном транспорте Екатеринбурга.

Идея повременного тарифа на общественном транспорте Екатеринбурга наталкивается на множество мелочей, которые могут свести все начинания на нет.

Об этом сообщил президент общественного движения «За Урал» Владимир Коньков. По его словам, необходимо, чтобы транспорт соблюдал расписание и пассажиры не платили за время ожидания. Кроме того, сегодня часто приходится ждать кондуктора по 5−10 минут, пока он идет из одного конца салона в другой. В связи с этим ситуация напоминает игру «Убегу от кондуктора, догоню кондуктора». Если обладатель карты с повременным тарифом едет в первом маршруте, ему выгодно, чтобы к нему подошли как можно позже. А если он уже пересел, то ему важно обилетиться как можно быстрей, пока не истекло время. Чтобы такого не случилось, нужно установить валидаторы на входе в транспорт, тогда пассажир сам будет отбивать себе билет. Кроме того, остановочные комплексы в местах основных пересадок должны находиться на очень близком расстоянии, чтобы пассажир не тратил свое уже оплаченное время на переходы.

Как уже неоднократно писал «АиФ-Урал, в эти дни в Екатеринбурге проходит тестирование повременной схемы оплаты проезда в общественном транспорте. Волонтерам предлагается оценить преимущество одного из двух тарифов: «30 минут за 28 рублей» и «60 минут за 40 рублей». Оба варианта предполагают, что пассажир в течение заданного времени сможет совершить одну или несколько пересадок. Введение повремёнки — один из этапов транспортной реформы, которую планируется реализовать к 2019 году.

«Меня насторожила фраза одного городского чиновника, который заявил, что некоторые пользователи перешли с 30 минут на 60, когда поняли, что сокращённого тарифа им не хватает, — отметил также Коньков. — Могу предположить: это был пробный вброс информации, что 30-минутного тарифа не будет, а будет только часовой».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как правильно сушить яблоки
Журналистка Первого канала похищена в Киеве
Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
Васильева поддержала запрет сотовых телефонов на уроках
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь