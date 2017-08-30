Из повременного тарифа на Урале могут убрать «30 минут за 28 рублей»
Уральский общественник нашёл слабые стороны в новой системе оплаты проезда на общественном транспорте Екатеринбурга.
Уральский общественник нашёл слабые стороны в новой системе оплаты проезда на общественном транспорте Екатеринбурга.
Идея повременного тарифа на общественном транспорте Екатеринбурга наталкивается на множество мелочей, которые могут свести все начинания на нет.
Об этом сообщил президент общественного движения «За Урал» Владимир Коньков. По его словам, необходимо, чтобы транспорт соблюдал расписание и пассажиры не платили за время ожидания. Кроме того, сегодня часто приходится ждать кондуктора по 5−10 минут, пока он идет из одного конца салона в другой. В связи с этим ситуация напоминает игру «Убегу от кондуктора, догоню кондуктора». Если обладатель карты с повременным тарифом едет в первом маршруте, ему выгодно, чтобы к нему подошли как можно позже. А если он уже пересел, то ему важно обилетиться как можно быстрей, пока не истекло время. Чтобы такого не случилось, нужно установить валидаторы на входе в транспорт, тогда пассажир сам будет отбивать себе билет. Кроме того, остановочные комплексы в местах основных пересадок должны находиться на очень близком расстоянии, чтобы пассажир не тратил свое уже оплаченное время на переходы.
Как уже неоднократно писал «АиФ-Урал, в эти дни в Екатеринбурге проходит тестирование повременной схемы оплаты проезда в общественном транспорте. Волонтерам предлагается оценить преимущество одного из двух тарифов: «30 минут за 28 рублей» и «60 минут за 40 рублей». Оба варианта предполагают, что пассажир в течение заданного времени сможет совершить одну или несколько пересадок. Введение повремёнки — один из этапов транспортной реформы, которую планируется реализовать к 2019 году.
«Меня насторожила фраза одного городского чиновника, который заявил, что некоторые пользователи перешли с 30 минут на 60, когда поняли, что сокращённого тарифа им не хватает, — отметил также Коньков. — Могу предположить: это был пробный вброс информации, что 30-минутного тарифа не будет, а будет только часовой».