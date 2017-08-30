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15:19 (мск), источник: АиФ Омск

На сельские дороги Омской области выделено 236 млн рублей

В Омской области распределены федеральные и областные средства на ремонт и реконструкцию сельских автодорог.

Более 236 млн. рублей направлено на реконструкцию подъездных путей к объектам АПК и развитие транспортной системы Омской области. Информацию об этом разместили на официальном сайте регионального правительства.

За счет федерального бюджета направлено 86 млн. рублей, из которых 47,8 млн. рублей пойдут на дороги местного значения и 38,2 — на реконструкцию автодорог в рамках адресной инвестиционной программы Омской области.

Средства областного бюджета в объеме более 150 млн. рублей, высвободившиеся в результате экономии на торгах и переносов сроков реализации инвестиционных проектов, распределены на ремонт и реконструкцию дорог в сельской местности. Сумма господдержки составит более 236 млн. рублей. Из них на ремонт подъездных путей к важнейшим объектам агропромышленного комплекса в рамках Адресной инвестиционной программы направлено 102 млн. рублей, и 48,1 млн. рублей пойдет на реализацию мероприятий программы по развитию транспортной системы Омской области.

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