В Волгограде идет фронтальное благоустройство Центральной набережной и поймы Царицы

В региональном комитете строительства, отмечают, что в общей сложности планируется проложить около 35 тысяч погонных метров новых электрических кабелей.

В распределительной подстанции будет размещено дополнительное оборудование для подключения объектов потребления электроэнергии набережной: амфитеатра, фонтанов, кафе, ресторана, канализационной насосной станции, киосков по продаже сувениров, освещения.

Инвестиции в проект составляют 125 миллионов рублей, из которых 100 миллионов пришли из федерального бюджета, 25 — из регионального.

Также в этом году будет осуществлен еще один этап обновления Центральной набережной Волгограда. Это реконструкция причальной стенки — участков причалов № 10−15 пассажирского порта длиною более 825 метров, которые расположены рядом со зданием речного вокзала.

Смета работ составляет 206,6 миллиона рублей, около 80% от общего объема затрат составляют федеральные ассигнования. Завершить оба этапа реконструкции предполагается к концу 2017 года.

Продолжаются работы по благоустройству поймы реки Царицы. Обновляется площадка, примыкающая к строящемуся интерактивному музею «Россия. Моя история».