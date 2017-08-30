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16:11 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде идет фронтальное благоустройство Центральной набережной и поймы Царицы

На Центральной набережной Волгограда им. 62-й Армии будут введены в эксплуатацию 2,7 километра сетей наружного электроснабжения и дополнительные распределительные мощности, сообщает ВДТВ .

В региональном комитете строительства, отмечают, что в общей сложности планируется проложить около 35 тысяч погонных метров новых электрических кабелей.

В распределительной подстанции будет размещено дополнительное оборудование для подключения объектов потребления электроэнергии набережной: амфитеатра, фонтанов, кафе, ресторана, канализационной насосной станции, киосков по продаже сувениров, освещения.

Инвестиции в проект составляют 125 миллионов рублей, из которых 100 миллионов пришли из федерального бюджета, 25 — из регионального.

Также в этом году будет осуществлен еще один этап обновления Центральной набережной Волгограда. Это реконструкция причальной стенки — участков причалов № 10−15 пассажирского порта длиною более 825 метров, которые расположены рядом со зданием речного вокзала.

Смета работ составляет 206,6 миллиона рублей, около 80% от общего объема затрат составляют федеральные ассигнования. Завершить оба этапа реконструкции предполагается к концу 2017 года.

Продолжаются работы по благоустройству поймы реки Царицы. Обновляется площадка, примыкающая к строящемуся интерактивному музею «Россия. Моя история».

Известно, что в пойме Царицы возводится многофункциональный городской парк с зонами активного и семейного отдыха, детскими и спортивными площадками.

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