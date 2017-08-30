Массовые сокращения: что нужно знать об увольнениях в Молдове

Согласно действующей версии Трудового кодекса, работодатель вправе уволить работников в связи с ликвидацией предприятия либо сокращением численности или штата только при условии письменного уведомления не менее чем за три месяца профсоюзных органов. Кроме того, работодатель обязан вести переговоры соблюдении прав и интересов подчиненных. Коллективное соглашение (на национальном уровне) о критериях массового сокращения рабочих мест устанавливает условия, при которых увольнения могут считаться массовыми, а также обязательства работодателей в данном контексте.

проинформировать в письменной форме о грядущих увольнениях представителей работников, отметив причины и период увольнений, число и категории попадающих под возможное сокращение подчиненных и другую необходимую информацию не менее чем за 30 календарных дней до начала процедуры ликвидации или сокращения; в тоже время передать агентству по трудоустройству уведомление, в котором должна содержаться информация о сокращении; передать копию уведомления представителям работников, которые могут представить какие-либо замечания в агентство по трудоустройству; инициировать консультации с представителями работников о возможностях избежать массового увольнения или сокращения штата, а также смягчить последствия такого решения путем применения мер социальной поддержки — перераспределение или переподготовка работников; предоставить представителям работников в рамках консультаций все необходимую информацию, чтобы дать возможность сформулировать конструктивные предложения; если на предприятии нет профсоюза и даже избранного представителя работников, то необходимо донести до сведения подчиненных информацию о предстоящих увольнениях.