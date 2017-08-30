В Гродно начали производить тротуарную плитку из пакетов-маек
30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно начали производить тротуарную плитку из
30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно начали производить тротуарную плитку из
Сейчас на предприятии идет наладка оборудования по производству нового вида продукции —
«После запуска завода у нас начали скапливаться полимеры низкого качества, которые пока не перерабатываются в Беларуси. Это весь “хрустящий” пластик,
Пока ассортиментный перечень включает в себя семь позиций — несколько видов плитки, бордюрный камень и зеленая экопарковка. Впрочем, различные
«Если сравнивать с бетонными изделиями, то плитка из полимеров куда прочнее при ударах, нагрузках, она не впитывает воду, не покрывается наледью зимой, легче по весу и более проста в укладке. Стоимость таких изделий приблизительно на 20% меньше аналогов из бетона», — отмечает Вячеслав Андреевский. Сейчас продукция проходит сертификацию. В качестве эксперимента на заводе выложили из плитки собственного производства небольшую площадку, нареканий по эксплуатационным свойствам нет.
На заводе отмечают, что еще на стадии запуска производства к новой продукции возник интерес. Причем как со стороны частных лиц, так и со стороны коммунальных организаций города. В частности, новую плитку планируется использовать для укладки на контейнерных площадках в Гродно. При трехсменном режиме работы в сутки линия сможет выпускать до 2 т
Ежедневно на завод, который работает в круглосуточном режиме и без выходных, в среднем поступает около 220 т смешанных отходов. Через линию сортировки проходит весь генерируемый областным центром мусор. Все извлеченные вторичные ресурсы отправляются на переработку. Предприятие строилось по проекту комплексного обращения с отходами. Перерабатывать завод будет до 120 тыс. т отходов в год. Помимо строительства завода в городе, установлены свыше 30 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора, закуплены свыше 50 новых мусоровозов.