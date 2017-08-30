В Гродно начали производить тротуарную плитку из пакетов-маек

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Сейчас на предприятии идет наладка оборудования по производству нового вида продукции — полимерно-песчаных изделий. Здесь начали выпускать несколько видов продукции, основным сырьем для которых выступают полимеры, отправленные на свалку жителями города, и обычный песок.

«После запуска завода у нас начали скапливаться полимеры низкого качества, которые пока не перерабатываются в Беларуси. Это весь “хрустящий” пластик, пакеты-майки, упаковка от тортов, например, и другие изделия. Решили найти способ пустить их в дело», — отметил Вячеслав Андреевский. Для этих целей была куплена линия по производству полимерно-песчаных изделий. Принцип ее работ прост: полимеры измельчаются, смешиваются в определенной пропорции с песком, в специальной машине смесь нагревают до 250 градусов, затем получившаяся масса поступает под пресс, из-под которого и выходят готовые изделия.

Пока ассортиментный перечень включает в себя семь позиций — несколько видов плитки, бордюрный камень и зеленая экопарковка. Впрочем, различные пресс-формы позволяют выпускать свыше 150 видов продукции, в том числе решетки ливневок, канализационные люки.

«Если сравнивать с бетонными изделиями, то плитка из полимеров куда прочнее при ударах, нагрузках, она не впитывает воду, не покрывается наледью зимой, легче по весу и более проста в укладке. Стоимость таких изделий приблизительно на 20% меньше аналогов из бетона», — отмечает Вячеслав Андреевский. Сейчас продукция проходит сертификацию. В качестве эксперимента на заводе выложили из плитки собственного производства небольшую площадку, нареканий по эксплуатационным свойствам нет.

На заводе отмечают, что еще на стадии запуска производства к новой продукции возник интерес. Причем как со стороны частных лиц, так и со стороны коммунальных организаций города. В частности, новую плитку планируется использовать для укладки на контейнерных площадках в Гродно. При трехсменном режиме работы в сутки линия сможет выпускать до 2 т полимерно-песчаных изделий. На сегодня одного только пластика (упаковок и пакетов), подходящего для выпуска плитки и негодного для другой переработки, здесь скопилось около 70 т.