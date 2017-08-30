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16:22 (мск), источник: Деловое сообщество

На месте пожара в Ростове не будут строить многоэтажки

Глава городской администрации Виталий Кушнарев рассказал, что на месте крупного пожара в районе Театральной площади в центре Ростова-на-Дону не будут строить многоэтажки.

«Наша задача привести эту территорию в порядок, убрать весь мусор и сгоревшие постройки. А дальше будем решать вопрос в соответствии с градостроительным планом. Там разрешено строительство зданий любого типа — социального, коммерческого и жилья. Но мы не предполагаем строить там дома и многоэтажные здания», — сказал градоначальник.

Напомним, ранее с предложением не застраивать эту территорию зданиями выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Также Виталий Кушнарев сказал, что 30 августа начинается выплата компенсаций пострадавшим от пожара. На эти цели федеральный бюджет выделил 79,1 млн рублей, средства уже поступили в казну региона. 2 сентября на месте инцидента пройдет субботник.

Напомним, 21 августа из-за крупного пожара на площади 10 тыс кв м в центре Ростова погиб один человек, а 58 пострадали. Сгорели 118 домов, около 600 человек были эвакуированы.

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