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16:44 (мск), источник: Новый Калининград

«Янтарьэнергосбыт» отключил свет 460 предприятиям региона

За 8 месяцев 2017 года «Янтарьэнергосбыт» прекратил поставку электроэнергии 460 юридическим лицам, которые вовремя не урегулировали вопрос оплаты долга за свет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе компании в среду.

Источник: Новый Калининград

Общая сумма задолженности этих компаний составила 270 млн рублей; у одной из них долг равняется 80 млн рублей. В список на ограничение попали как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Как отмечают в «Янтарьэнергосбыте», больше всего предприятий-должников столкнулись с ограничением электричества в западной части региона.

С начала года энергетики обесточили почти 200 потребителей-юридических лиц за общий долг в 180,5 млн рублей. При этом благодаря своевременному погашению 291,8 млн рублей долга 5700 юридическим лицам удалось избежать отключения.

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