«Янтарьэнергосбыт» отключил свет 460 предприятиям региона

Общая сумма задолженности этих компаний составила 270 млн рублей; у одной из них долг равняется 80 млн рублей. В список на ограничение попали как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Как отмечают в «Янтарьэнергосбыте», больше всего предприятий-должников столкнулись с ограничением электричества в западной части региона.
С начала года энергетики обесточили почти 200 потребителей-юридических лиц за общий долг в 180,5 млн рублей. При этом благодаря своевременному погашению 291,8 млн рублей долга 5700 юридическим лицам удалось избежать отключения.