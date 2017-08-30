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17:11 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Подрядчик по строительству станции «Стрелка» подтвердил долги по зарплате

Для выхода из сложившейся обстановки предприятие взяло кредит в размере 70 млн рублей.

ООО «Нижегородское «Строительное управление — 620» (подрядчик по строительству станции метро Стрелка) действительно имеет долги по заработной плате перед сотрудниками. Задолженность по оплате составляет не более полутора месяцев. Об этом АиФ в Нижнем Новгороде сообщил генеральный директор ООО «Управление промышленными предприятиями «Управление строительства-620» Владислав Костенко.

«В связи с приобретением оборудования у нас имеется задолженность по заработной плате за период не более полутора месяцев. Для того, чтобы засчитать деньги по выполненным работам, нам необходимо было ввести в эксплуатацию это оборудование и закрыть выполненные работы», — рассказал Владислав Костенко.

Он добавил, что для выхода из сложившейся обстановки предприятие взяло кредит в размере 70 млн рублей, из которых 20 млн рублей уже выплачены работникам, а в течение недели будет выплачена оставшаяся сумма в 50 млн рублей.

Ранее работники подрядчика — ООО «Нижегородское «Строительное управление — 620» — пожаловались журналистам, что устали от задержек зарплаты и грозятся устроить забастовку.

«28 августа в рамках большого совещания мы выяснили, что никто работать не отказывается, я имею в виду тех, кто в управлении строительства 620 работали длительный период, более одного года. Жалобы написали 16 человек, те, кто работают здесь не более 1,5 месяца. Сейчас управление производит выплаты и стабилизирует ситуацию. Постараемся больше такого не допускать и держать все под контролем», — сообщил Владислав Костенко.

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