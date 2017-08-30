Более 15 млн рублей выделено на теплоснабжение двух муниципалитетов Дона
Более 15 млн рублей из резервного фонда бюджета Ростовской области выделено на улучшение теплоснабжения двух муниципалитетов.
Более 15 млн рублей из резервного фонда бюджета Ростовской области выделено на улучшение теплоснабжения двух муниципалитетов.
Согласно информации из официальных источников, свыше 14 млн рублей из выделенной суммы пойдет на обеспечение работы муниципальных котельных в Шахтах в рамках подготовки к отопительному сезону.
Еще более 1 млн рублей планируется затратить на приобретение газового котла для действующей муниципальной котельной в станице Багаевской Багаевского района.
Средства для софинансирования покупки котла, а также его установки и подключения должны быть выделены из местного бюджета.