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16:41 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 15 млн рублей выделено на теплоснабжение двух муниципалитетов Дона

Более 15 млн рублей из резервного фонда бюджета Ростовской области выделено на улучшение теплоснабжения двух муниципалитетов.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, свыше 14 млн рублей из выделенной суммы пойдет на обеспечение работы муниципальных котельных в Шахтах в рамках подготовки к отопительному сезону.

Еще более 1 млн рублей планируется затратить на приобретение газового котла для действующей муниципальной котельной в станице Багаевской Багаевского района.

Средства для софинансирования покупки котла, а также его установки и подключения должны быть выделены из местного бюджета.

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