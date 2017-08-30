Воронежская область направит 543 млн рублей на благоустройство дворов в 2018 году

Источник: РИА "Воронеж"

Правительство РФ выделило Воронежской области 461 млн рублей на реализацию госпрограммы по формированию современной городской среды в 2018 году, сообщила руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова на выездном заседании правительства в среду, 29 августа. Еще 82 млн рублей на эти цели предусмотрено в бюджете региона. В рамках программы в Воронежской области благоустроят дворовые территории и общественно значимые места. Также планируется модернизация систем водоснабжения на территории области.

В перечень минимальных работ, утвержденных Минстроем России, входит создание пешеходных дорожек, установка уличного освещения, урн, лавочек и малых архитектурных форм. Спортплощадки и интерактивные зоны входят в перечень второстепенных работ. По общественно значимым местам решение о необходимости размещения тех или иных объектов будут принимать жители.

— Для получения федеральных субсидий планируется провести инвентаризацию общественно-значимых мест, чтобы выявить, какие из них в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Поручение уже дано органам местного самоуправления, — рассказала Галина Смирнова.

Сначала власти намерены принять госпрограмму Воронежской области, затем утвердить муниципальные программы. После этого граждане смогут подавать заявки на благоустройство необходимых территорий. Местные власти рассмотрят предложения и включат их в муниципальные программы, которые должны быть сформированы до конца 2017 года. После того как дворовые территории и общественно значимые места благоустроят, их собственники будут нести ответственность за дальнейшее содержание участков в чистоте и порядке.



Госпрограмма «Формирование современной городской среды Воронежской области» рассчитана до 2023 года.

Контекст

В 2017 году в 12 районах Воронежской области благоустроят 147 дворов и 19 видовых мест. Комиссия рассмотрела 266 предложений от воронежцев о благоустройстве дворов и выбрала 125 территорий, которые нуждаются в нем больше остальных. Работы профинансируют на 245 млн рублей.